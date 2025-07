Novo ângulo revela detalhes da briga entre João Pedro e Luis Enrique na final do Mundial

Um novo ângulo mostrou mais detalhes da confusão entre João Pedro e Luis Enrique na final da Copa do Mundo de Clubes. Logo após o apito final, o brasileiro do Chelsea discutiu com o treinador do Paris Saint-Germain.

No vídeo, é possível ver que a briga começou com uma discussão entre o volante Andrey Santos, do Chelsea, e o lateral Nuno Mendes, do PSG. Luis Enrique tentou separar, mas levou um empurrão de João Pedro, e revidou.

A explicação do treinador

Durante a coletiva de imprensa, Luis Enrique justificou o ocorrido sem muitos comentários e afirmou que havia muita tensão envolvida.

“Eu não tenho problema nenhum para comunicar meus sentimentos. É muita tensão envolvida e foi uma situação que poderia ter sido evitada por todos. Lógico que eu vou tentar evitar que meus jogadores estejam em situações como essa”, explicou.

“Não foi o melhor, foi fruto de uma tensão durante a partida e eu não tenho nada a acrescentar. Eu vi o Maresca receber empurrões e empurrar, mas meu instinto foi separar os jogadores. Não sei o que deu início à tensão, mas a partir dali começou uma coisa que deveríamos evitar”, disse Luis Enrique.

O jogo

Na tarde desse domingo (13 de julho), o Chelsea venceu o PSG por 3 x 0 e se sagrou campeão da Copa do Mundo de Clubes. Os gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo, por Cole Palmer, duas vezes, e João Pedro, de cavadinha, após assistência do camisa 10 inglês.

Assista:

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.