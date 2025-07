Novo articulador de Bocalom, Renan Biths diz que tem a missão de melhorar relação com a Câmara

A Prefeitura de Rio Branco ganhou ainda na semana passada um novo secretário de Articulação Política: se trata do secretário de Saúde do município, Renan Biths, que agora assume as duas pastas de forma cumulativa.

Renan ocupa o cargo que foi deixado pelo ex-secretário e advogado Jonatan Santiago. Quem chegou a ser cortejado e até nomeado para a função foi o secretário-adjunto de Governo, Márcio Pereira, mas ele declinou do convite e disse que continuaria com Gladson.

Em entrevista ao ContilNet, Biths deu detalhes de como recebeu a missão do prefeito Tião Bocalom.

“Tinha aquela expectativa em torno da vinda do Márcio, que não se concretizou. E aí, na terça-feira, a gente se reuniu na prefeitura para avaliar como organizaríamos essa relação, tendo em vista que a expectativa na vinda do Márcio não se consolidou. Estavam presentes o prefeito, o Alysson, o Valtim, chefe da Casa Civil, e eu. Me foi feito o convite por parte do prefeito para que a gente ficasse à frente da Secretaria de Articulação interinamente, até trabalharmos um novo nome, tendo em vista que o recesso já se aproxima na Câmara e há algumas matérias que precisamos encaminhar”, explicou o secretário.

Questionado sobre quais questões que deve dar conta à frente cargo, Renan disse que a principal delas é estreitar ainda mais a relação da Prefeitura com a Câmara Municipal de Rio Branco, no intuito de obter a aprovação dos projetos de autoria do executivo.

“É necessário que tenha esse interlocutor para ir articulando essas votações. Prontamente atendi o convite do prefeito para ajudar no que couber, no que for possível. Desde então, desde a quarta-feira em que saiu a nomeação, já temos trabalhado e dialogado com os vereadores da base para tentar organizar essa relação e dar vazão às demandas da prefeitura e da Câmara da melhor forma possível, criando um ambiente de cooperação e harmonia entre os poderes”, acrescentou.

Biths também foi perguntado sobre o trabalho em torno do nome de Bocalom para as eleições de 2026, mas defendeu que esse ponto não está em discussão, pelo menos por parte dele.

“Do que conversei dentro desse processo, há um foco muito grande na relação hoje da prefeitura e da Câmara, e nas matérias que precisam ser aprovadas. Em nenhum momento eu senti qualquer repercussão ou influência, na verdade, dessa tomada de decisão com relação ao desdobramento das eleições para 2026. Em nenhum momento, pelo menos nas conversas em que participei, esse componente esteve na pauta das decisões”, pontuou.

“Existe realmente uma preocupação, que vejo da gestão, muito clara em tentar aproximar, criar um ambiente de cooperação institucional entre a prefeitura e a Câmara, para que essas matérias, principalmente as reformas importantes que devem vir, possam ter um ambiente pacificado para o debate, para as tratativas e para conseguir encaminhar”, continuou.

Renan disse que o grupo trabalha em prol da entrega de grandes obras, apesar das especulações sobre um possível candidatura de Bocalom.

“Eu vou muito na linha da fala do senador Márcio Bittar, que é um dos articuladores desse grupo, que é uma fala de unidade. Acabamos de sair de um processo eleitoral, com todo mundo unido no mesmo time, que conquistou importantes vitórias. Este ano é um ano de muito trabalho, temos muitos desafios na gestão que precisam ser superados, tanto na esfera do governo, mais especialmente da prefeitura. O próprio governador tem falado muito que este ano é o ano de executar. Então, o sentimento que vejo no grupo é muito voltado para a performance da gestão. Temos grandes obras e grandes projetos que precisam se concretizar, e na política é um momento de muita especulação; é natural que seja também um momento em que as pessoas conjecturem nomes, mas a própria fala do prefeito aponta que, para qualquer possibilidade referente a ele, tem que ser uma possibilidade em que todo mundo esteja unido e que ele seja convidado para ser”, salientou.

Renan entende que Bocalom tem se saído bem nas pesquisas de intenção ao Governo e, por isso, expectativas são geradas sobre uma candidatura.

“Tenho acompanhado as entrevistas dele e vejo que ele tem seguido nessa linha. O que acho que traz um tempero para essa discussão é que, mesmo ele não se apresentando como pré-candidato, em todas as pesquisas publicadas, o nome dele sempre sai bem avaliado, figurando entre os principais nomes. Acredito que, por conta disso, acaba se gerando essa expectativa de que ele será o prefeito. Mas, das conversas que temos tido internamente, não vejo essa preocupação nesse momento. A preocupação agora realmente é conseguir fazer com que os projetos da prefeitura avancem e que possamos melhorar cada vez mais nossas entregas para a população. O sentimento que tenho é esse”, concluiu.