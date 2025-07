Novo casal? Zé Felipe está ficando com Ana Castela, diz portal

Após o término com Virginia Fonseca, Zé Felipe parece ter seguido em frente e estaria se relacionando com Ana Castela. Segundo fontes do Portal LeoDias, os sertanejos estão juntos na Flórida (EUA) e vivem um affair recente.

Os dois foram separados para os EUA, mas estão juntos visitando um parque de diversão no país.

Vale lembrar que Ana Castela está solteira desde o fim do relacionamento, com idas e vindas, com o também cantor sertanejo Gustavo Mioto.

Virginia e Zé Felipe: entenda o que motivou anúncio de término

Chegou ao fim o casamento de um dos casais mais famosos da internet: Virgínia Fonseca e Zé Felipe. O casal anunciou o término por meio de uma publicação nas redes sociais, em 27 de maio. No texto, a influenciadora disse que prefere optar pela honestidade no lugar de “uma vida de aparências”.

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, diz um trecho.

A influenciadora continua explicando que o fato de não estarem mais juntos “nunca” será motivo para não darem valor para a família que construíram. “Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos”, relembra Fonseca, que também diz optar pela honestidade.

“Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, pede a influencer.

Virginia conclui o texto dizendo que os dois estão em paz e prontos para continuarem cuidando dos filhos. “Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente”, finaliza.