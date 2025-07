Novo espaço da Castelo Forte une praticidade e conforto em Ceilândia

Imagine um lugar onde você consegue resolver as tarefas de um dia inteiro, como comprar pão, pagar contas, pegar um remédio na farmácia, treinar na academia, buscar material de obra e ainda provar um pedaço de bolo. Parece exagero? Pois é exatamente isso que moradores de Ceilândia e Taguatinga têm vivido desde a chegada do Centro Comercial da Castelo Forte, na divisa entre as duas regiões do Distrito Federal.

O espaço, que vai além do modelo tradicional de comércio, foi pensado para facilitar o cotidiano. Mais que lojas, ali se concentram serviços essenciais para a vida prática — algo cada vez mais valorizado por quem tem pouco tempo e muitas tarefas.

“A gente acredita que empreender também é cuidar da comunidade. O centro foi pensado para oferecer qualidade, segurança e conforto para as famílias. Ver o movimento diário, a satisfação das pessoas e o impacto positivo no entorno é o que nos motiva.” Bosco Almeida, gerente de marketing da Castelo Forte

Comércio que cuida da cidade

Essa filosofia tem dado resultado. Segundo comerciantes e moradores, o local melhorou a dinâmica da região, reduziu deslocamentos e trouxe uma sensação de pertencimento.

Como o caso de Marcos Oliveira, morador de Ceilândia, que relata como se sente: “Antes, eu precisava sair de carro para resolver tudo. Agora, faço compras, pego remédio, vou ao banco e treino — tudo no mesmo lugar. Mudou minha rotina. E o melhor: o atendimento é acolhedor. A gente se sente em casa”.

Investimento que valoriza e transforma

A chegada do centro se soma a uma série de ações da Castelo Forte em várias regiões do DF, como as novas unidades no Jardim Botânico e em Ponte Alta (Gama).

Com mais de 30 anos de história, a marca mostra que seu modelo vai além da venda: é sobre gerar desenvolvimento urbano e social.

Assim, o que antes era um terreno sem vida, hoje, pulsa como um novo coração da cidade. Porque, no fim, empreender é isso: transformar espaço em pertencimento e rotina em bem-estar.

Centro Comercial Castelo Forte

