Novo filme de Sofia Coppola será sobre Marc Jacobs. Saiba mais

Sofia Coppola já tem um sucessor para o filme Priscilla (2023) e, como já virou costume entre as obras da diretora, a nova estreia tem tudo para agradar aos entusiastas da moda. Com a primeira exibição marcada para acontecer no Festival de Veneza deste ano, o próximo trabalho da cineasta é nada menos que um documentário sobre Marc Jacobs, um dos estilistas mais renomados do mundo.

Vem saber mais, e aproveite para relembrar um comercial de perfume dirigido por Sofia para a grife homônima do designer!

Marc by Sofia

Com duração de 97 minutos, Marc by Sofia não estará na disputa do evento, que chega à 82ª edição entre 27 de agosto e 6 de setembro. Além de abordar a trajetória e arquivos do designer norte-americano, atualmente com 62 anos, o trabalho promete destacar também a amizade entre ele e a diretora, famosa por filmes como As Virgens Suicidas.

Leia também

Entre os destaques de arquivo, o longa-metragem documental terá imagens de um desfile que Coppola promoveu do lado de fora de um desfile de Jacobs para a marca X-girl em 1994, na cidade de Nova York. Na época, o fashion show foi promovido por ela em conjunto com o também cineasta Spike Jonze.

Sofia Coppola e Marc Jacobs são amigos de longa data

O novo trabalho da cineasta é um documentário de 97 minutos sobre ele

O filme se chama Marc by Sofia e vai estrear no Festival de Veneza deste ano, fora da competição

Conexões com a moda

Um dos talentos que ascenderam na moda nos anos 1990, Marc Jacobs é um dos estilistas mais celebrados dos Estados Unidos. O premiado designer começou a carreira na Perry Ellis, em 1989, mas foi demitido anos depois após a polêmica coleção batizada de Grunge.

No fim dos anos 1990, lançou a grife homônima e assumiu a direção criativa da Louis Vuitton, quando introduziu a linha de vestuário e a transformou em uma das mais desejadas da moda. Inclusive, com collabs celebradas como a primeira parceria com o artista Takashi Murakami, em 2005.

Embaixadora da Chanel, Sofia Coppola tem uma relação para lá de próxima com a moda e, eventualmente, trabalha em campanhas para grifes importantes. O estilo pessoal da cineasta, marcado pelo minimalismo elegante, também costuma ser um destaque em revistas de moda.

A relação de Sofia com a moda vai além da amizade com Jacobs

A diretora é famosa pelo estilo minimalista elegante

Ela é embaixadora da Chanel e já trabalhou em campanhas para grifes

Festival de Veneza

O Festival de Veneza, o mais antigo do mundo dedicado ao cinema, terá exibições de filmes de diretores renomados como Guillermo Del Toro, Luca Guadagnino e Yorgos Lanthimos. A competição deste ano terá 21 filmes. A atriz brasileira Fernanda Torres fará parte do júri do evento, que costuma ter ações paralelas promovidas por grifes.