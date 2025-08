Novo Manto! Flamengo lança terceiro uniforme para 2025

O Flamengo lançou oficialmente nesta quinta-feira seu terceiro uniforme para a temporada 2025. A camisa três do clube já está disponível no site oficial da adidas Brasil. As versões masculina e feminina custam R$ 399,99, e o modelo infantil sai por R$ 349,99.

O novo uniforme tem estreia marcada para esta quinta-feira, no jogo contra o Atlético-MG, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A coleção relembra as origens do clube fundado em 1895 e traz, em todas as peças, referências às suas raízes. A nova camisa é predominantemente off-white, com detalhes em dourado, preto e vermelho. Homenageando as Regatas do Flamengo, a peça traz uma textura que faz referência ao efeito do movimento dos remos na água. Na parte lateral, um patch especial celebra a origem náutica do Rubro-Negro.

Outra novidade é o escudo: na versão de 1895, ele estampa o peito do uniforme, enquanto na versão atual, em dourado, aparece abaixo da gola, nas costas da camisa.

Flamengo: “Patrimônio Original da Nação”

Reforçando a homenagem à fundação do Clube de Regatas do Flamengo, a adidas e o clube lançaram a campanha “Patrimônio Original da Nação”. Na noite de quarta-feira, a frase foi projetada nos Arcos da Lapa, um dos mais icônicos cartões-postais da capital carioca.

Neste mês, o Clube de Regatas do Flamengo foi declarado patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A Lei 10.888/2025, aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio e sancionada pelo governador Cláudio Castro, foi publicada no Diário Oficial no dia 17 de julho.

Fonte: Ge

Redigido por ContilNet.