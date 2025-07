Novo manual lançado em Rio Branco vai padronizar e agilizar contratações

Uma nova solução vai tornar mais eficiente e rápida os processos de licitação e contratação de bens, serviços e obras em todas as secretarias de Rio Branco, com o lançamento na última quinta-feira (17) do Manual de Licitações pela Prefeitura do município.

Elaborado pelo servidor Fabiano Lira e instituído por meio de decreto assinado pelo prefeito Tião Bocalom, a iniciativa passa a ser o instrumento oficial a ser seguido por todos os órgãos, segundo destacado pela gestão.

Durante a apresentação do documento, o prefeito Tião Bocalom destacou a importância da medida para garantir maior eficiência e transparência no uso dos recursos públicos.

“O que temos procurado fazer na nossa gestão é atualizar todo o nosso trabalho. Já aderimos à nova Lei de Licitações desde o fim de 2023, e agora temos esse manual que vai servir como livro de cabeceira para todas as secretarias que fazem contratações — afirmou Bocalom. — Nosso objetivo é gastar bem o dinheiro público, evitando desperdícios e garantindo mais obras e serviços à nossa população”, afirmou o gestor.

Fabiano, ressaltou o desafio de elaborar um documento técnico e acessível, e explicou os objetivos centrais da obra.

“A licitação é considerada o principal gargalo da administração pública por sua complexidade e pelos atrasos que pode causar. Com esse manual, a gente oferece um passo a passo claro, que mostra que é possível fazer licitações de forma simples, eficiente e dentro da legalidade”, explicou.

O material traz orientações detalhadas sobre todos os documentos, etapas e cuidados que os órgãos públicos devem seguir nos processos de contratação, o que promete agilizar os trâmites internos e reduzir a burocracia.

Ainda segundo a prefeitura, o manual será distribuído a todas as secretarias e órgãos da administração municipal e servirá como guia oficial para os processos de compras públicas em Rio Branco. A expectativa é que a iniciativa contribua para tornar a gestão mais ágil, transparente e eficiente, beneficiando diretamente a população.