Novo prédio do Colégio de Aplicação da Ufac deve ser inaugurado em 2026

O novo prédio do Colégio de Aplicação (CAP) tem previsão de entrega para 2026. O anúncio foi feito na última sexta-feira (12), durante uma cerimônia realizada no Teatro Universitário, onde foi apresentado o projeto da unidade à comunidade acadêmica.

Com 41% das obras já concluídas, o evento marcou um passo importante rumo à finalização do espaço, que promete oferecer uma estrutura moderna e completa. O novo CAP contará com salas de aula amplas, laboratórios equipados, biblioteca, áreas para convivência, além de espaços dedicados ao esporte e lazer.

Durante a solenidade, a reitora da Ufac, Guida Aquino, ressaltou a relevância do colégio no cenário educacional do estado. “O CAP é uma das maiores realizações da nossa gestão. Essa obra representa um legado para a educação pública no Acre. Me emociono ao imaginar o dia da inauguração”, declarou.

O evento também contou com a presença do senador Alan Rick; do diretor do CAP, Cleilton França; da vice-diretora, Alessandra Lima; e da presidente do Grêmio Estudantil, Isabelly Bevilaqua, que representou os estudantes da instituição.

A nova sede do CAP reforça o compromisso da Ufac com a qualidade do ensino básico, oferecendo infraestrutura adequada para fortalecer o processo de formação dos alunos e integrar ainda mais o ambiente escolar à vida universitária.