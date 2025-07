Novo “Superman” arrecada mais de R$ 1 bilhão no fim de semana de estreia

O novo filme “Superman” da Warner Bros. arrecadou cerca de US$ 122 milhões (aproximadamente R$ 680 milhões) para liderar as bilheterias de fim de semana nos Estados Unidos e no Canadá. Essa forte estreia doméstica marcou o início de uma nova era para os heróis dos quadrinhos da DC nas telonas.

O filme, que apresenta David Corenswet como o Homem de Aço, adicionou US$ 95 milhões (cerca de R$ 530 milhões) nos mercados internacionais, com as vendas globais de ingressos esperadas para alcançar US$ 217 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) até este domingo (13), informou a Warner Bros.

“Superman” é um reboot da franquia cinematográfica baseada no herói que estreou nos quadrinhos em 1938. O desempenho do filme é crucial para o futuro da Warner Bros e sua divisão DC Studios.

Apesar de um elenco de personagens icônicos como Batman e Mulher Maravilha, a DC não conseguiu igualar o poder de bilheteria dos filmes de super-heróis da Marvel, da Walt Disney DIS.N.

O novo “Superman” foi escrito e dirigido por James Gunn, o cineasta conhecido por três filmes excêntricos de “Guardiões da Galáxia” para a Marvel. Gunn foi nomeado co-CEO da DC Studios em 2022, ao lado do produtor Peter Safran, e apontado como o herói que poderia trazer sucesso consistente para seus projetos de cinema e TV.

“Superman” visa preparar o terreno para as próximas produções da DC, incluindo um filme de “Supergirl” e futuros longas de Batman e Mulher Maravilha.

“A visão da DC é clara, o ímpeto é real, e eu não poderia estar mais animado com o que está por vir”, disse o presidente-executivo da Warner Bros Discovery, David Zaslav, em um comunicado.

“Superman” é um dos apenas três filmes a estrear com mais de US$ 100 milhões em vendas de ingressos domésticos em 2025, enquanto a ida ao cinema permanece abaixo dos níveis pré-pandêmicos.

“O número doméstico é ótimo. Não dá para superar uma das três maiores aberturas do ano”, disse Jeff Bock, analista sênior de bilheteria da Exhibitor Relations Co, sobre os resultados de “Superman”.

Ele chamou as vendas de ingressos internacionais de “preocupantes” para um filme de ação de grande orçamento. O filme custou US$ 225 milhões para ser feito, de acordo com uma fonte com conhecimento do orçamento.

Jeff Goldstein, presidente de distribuição global da Warner Bros., disse que o estúdio estava muito satisfeito com a resposta doméstica e que o filme sobre um ícone americano teve o desempenho esperado no exterior.

“Sempre soubemos que seria maior nos EUA do que internacionalmente”, disse Goldstein. “Superman sempre foi muito centrado nos Estados Unidos.”

A abordagem de Gunn para o personagem recebeu críticas positivas. Oitenta e dois por cento das críticas coletadas no site Rotten Tomatoes deram ao filme uma aprovação.

Corenswet estrela ao lado da atriz de “The Marvelous Mrs. Maisel”, Rachel Brosnahan, como a jornalista Lois Lane, e Nicholas Hoult como o vilão Lex Luthor.

Após fracassos de bilheteria no ano passado, incluindo “Furiosa” e “Coringa: Folie à Deux”, a Warner Bros registrou seis estreias em primeiro lugar em 2025. O estúdio se orgulha da maior abertura doméstica deste ano com “A Minecraft Movie”, que arrecadou US$ 162,8 milhões em seus três primeiros dias em abril.

O estúdio também entregou sucessos com “Sinners”, “Final Destination Bloodlines” e “F1”.

Alguns comentaristas conservadores se opuseram a “Superman” quando Gunn disse que o filme sobre um refugiado de outro planeta era uma história de imigrantes. O presidente dos EUA, Donald Trump, postou um meme que mostrava seu rosto no lugar do de Corenswet em um pôster do Superman.

O diretor e as estrelas disseram que o filme era uma história sobre bondade e nenhuma mensagem política foi intencionada.

“É apenas um filme, gente”, disse o ator Nathan Fillion, que interpreta o Lanterna Verde, à Variety na pré-estreia do filme em Los Angeles.

As vendas de ingressos acumuladas no ano para todos os filmes nos EUA e no Canadá estavam 15% acima de 2024, mas 24% abaixo dos tempos pré-Covid de 2019.