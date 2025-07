Novos concursos federais: Ibama e Incra abrem 60 vagas temporárias com salários de até R$ 6 mil

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (4 de julho) a autorização para dois novos concursos federais, que oferecerão um total de 60 vagas temporárias. As oportunidades são destinadas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

As vagas, classificadas como Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual, estão distribuídas da seguinte forma:

Função Ibama Incra Bacharel em Direito 3 3 Oceanógrafo 3 – Engenheiro Florestal 6 – Engenheiro Ambiental 5 2 Biólogo 6 – Químico ou Eng. Químico 3 – Pedagogo 1 – Geólogo 5 – Engenheiro de Minas 2 – Geógrafo 4 2 Cientista Social 2 10 Cientista Social – 3 TOTAL 40 20

A expectativa é que o edital desses concursos federais seja publicado em até seis meses, ou seja, até janeiro de 2026. A remuneração dos contratados será definida em conjunto pelo Ibama e Incra, mas a estimativa é que os salários girem em torno de R$ 6 mil.

Essa medida visa atender a uma necessidade temporária e excepcional, reforçando, em particular, os processos de Licenciamento Ambiental relacionados ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), tanto no âmbito do Ibama quanto do Incra. A portaria completa está disponível para consulta.

CNU 2025: Inscrições abertas para mais de 3,6 mil vagas

Em paralelo, um dos maiores concursos federais dos últimos anos, o Concurso Nacional Unificado (CNU 2025), continua com inscrições abertas. Ele oferece 3.652 vagas de níveis médio e superior, com salários iniciais que podem ultrapassar os R$ 17 mil.

As vagas do CNU estão divididas em nove blocos temáticos:

Bloco 1 : Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência – 789 vagas

: Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência – 789 vagas Bloco 2 : Cultura e Educação – 130 vagas

: Cultura e Educação – 130 vagas Bloco 3 : Ciências, Dados e Tecnologia – 212 vagas

: Ciências, Dados e Tecnologia – 212 vagas Bloco 4 : Engenharias e Arquitetura – 306 vagas

: Engenharias e Arquitetura – 306 vagas Bloco 5 : Administração – 1.171 vagas

: Administração – 1.171 vagas Bloco 6 : Desenvolvimento Socioeconômico – 286 vagas

: Desenvolvimento Socioeconômico – 286 vagas Bloco 7 : Justiça e Defesa – 250 vagas

: Justiça e Defesa – 250 vagas Bloco 8 : Intermediário – Saúde – 168 vagas

: Intermediário – Saúde – 168 vagas Bloco 9: Intermediário – Regulação – 340 vagas

As inscrições para o CNU podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até as 23h59min do dia 20 de julho de 2025, seguindo o horário oficial de Brasília/DF. Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta ativa no gov.br e informar o CPF. A taxa de participação é de R$ 70,00 para ambos os níveis (médio e superior).

As provas objetivas do CNU estão previstas para o dia 5 de outubro:

Nível superior : 90 questões de múltipla escolha (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos), com 5 horas de duração (das 13h às 18h).

: 90 questões de múltipla escolha (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos), com 5 horas de duração (das 13h às 18h). Nível médio: 68 questões de múltipla escolha (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos), com 3h30 de duração (das 13h às 16h30).

Já as provas discursivas serão realizadas no dia 7 de dezembro:

Nível superior : 2 questões discursivas, com duração de 3 horas (das 13h às 16h).

: 2 questões discursivas, com duração de 3 horas (das 13h às 16h). Nível médio: 1 redação dissertativa-argumentativa, com duração de 2 horas (das 13h às 15h).

