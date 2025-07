Número de mortos em enchentes no Texas sobe para 67

O número de mortos nas enchentes no Texas subiu neste domingo (6) para 67.

A maior parte das mortes foi registrada no Condado de Kerr. Em uma coletiva de imprensa, o xerife da região, Larry Leitha, afirmou que 59 pessoas morreram no local. As vítimas são 38 adultos e 21 crianças. Ele acrescentou que 18 adultos e 4 crianças aguardam identificação.

“Oferecemos nossas mais sinceras condolências e orações a todas as famílias afetadas por esta tragédia”, disse o xerife.

Tragédia no Texas

Ao menos 27 meninas foram dadas como desaparecidas em um acampamento de verão cristão, localizado às margens do rio Guadalupe, inundado pelas chuvas. Delas, 11 continuam desaparecidas.

Três já foram confirmadas mortas pelas famílias.

Equipes de resgate correm para salvar dezenas de pessoas ilhadas ou dadas como desaparecidas no desastre.

Em uma entrevista coletiva na noite de sexta-feira (4), quase 18 horas após o início da crise do 4 de julho, o governador do Texas, Greg Abbott, disse que as operações de busca e resgate continuariam durante a noite e no sábado (5).

Abbott acrescentou que os recursos destinados ao esforço seriam “ilimitados”.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA declarou estado de emergência por inundação repentina em partes do Condado de Kerr, no centro-sul do Texas Hill Country, cerca de 105 km a noroeste de San Antonio, após fortes tempestades.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o governo está trabalhando com autoridades estaduais e locais no Texas.

Trump afirmou que a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, estará “lá em breve”.