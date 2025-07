Nutrição em Pauta: 3 alimentos típicos do Acre que ajudam na saúde intestinal e hormonal

🌿 1. Macaxeira (mandioca)

Função intestinal e hormonal:

A macaxeira é rica em amido resistente, uma fibra que alimenta as bactérias boas do intestino. Isso melhora o equilíbrio da microbiota intestinal, o que está diretamente ligado à produção e metabolização de hormônios, especialmente os sexuais e os do eixo HPA (hipotálamo-hipófise-adrenal).

Como consumir:

Cozida ou assada, sem fritura

Pode substituir o arroz ou a batata

Excelente para refeições principais ou pós-treino

Contraindicações:

Pessoas com distúrbios metabólicos devem controlar o consumo em grandes volumes por ser fonte de carboidrato concentrado

🍫 2. Castanha-do-Brasil (castanha-do-pará)

Função intestinal e hormonal:

É a maior fonte alimentar de selênio, mineral essencial para a função da tireoide (que regula o metabolismo) e também importante na produção de glutationa, um antioxidante que protege o intestino de inflamações. O selênio também auxilia no equilíbrio do ciclo menstrual e sintomas da TPM.

Como consumir:

1 a 2 unidades por dia são suficientes

Pode ser adicionada ao lanche da tarde, em frutas ou saladas

Contraindicações:

Excesso pode causar toxicidade pelo selênio. Respeite a recomendação diária

🧃 3. Buriti

Função intestinal e hormonal:

O buriti é rico em betacaroteno (precursor da vitamina A), vitamina E e gorduras boas. Esses nutrientes ajudam na proteção das mucosas intestinais, combatem o estresse oxidativo e favorecem a produção hormonal. O óleo de buriti tem sido estudado por seu efeito positivo na fertilidade e na pele.

Como consumir:

Suco natural ou polpa congelada

Pode ser incluído em vitaminas, molhos e cremes

Óleo de buriti pode ser usado sob orientação

Contraindicações:

Pessoas com intolerância a frutas gordurosas devem consumir com moderação

Alimentos regionais como macaxeira, castanha e buriti não são apenas cultura — são saúde em forma de comida. Valorizá-los é uma forma de cuidar da saúde intestinal e hormonal com o que temos de melhor na Amazônia. E o melhor: com sabor, simplicidade e conexão com nossas raízes.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva.

