Nutrição em Pauta: alimentos do mês de julho e seus benefícios

Julho é o mês das festas juninas estendidas, do frio em várias partes do país e, na região Norte, da continuidade do clima quente e úmido. Com a mudança no clima e no solo, diversos alimentos se tornam mais abundantes, saborosos e ricos em nutrientes — e consumi-los na época certa é uma forma de cuidar da saúde, economizar e valorizar a produção local.

Nesta edição, vamos destacar os principais alimentos da estação e seus benefícios nutricionais, com foco também nos produtos típicos da região Norte, especialmente do Acre.

🍊 Alimentos da estação em julho (Brasil) e seus benefícios

🍊 Laranja-pera e tangerina (mexerica)

Ricas em vitamina C, ajudam a fortalecer a imunidade, especialmente útil no inverno. Contêm antioxidantes que combatem radicais livres.

🥑 Abacate

Fonte de gorduras boas (monoinsaturadas), auxilia no controle do colesterol e é ótimo para a saúde cardiovascular e saciedade.

🍌 Banana-nanica

Rica em potássio, ajuda na prevenção de cãibras e na regulação da pressão arterial. Contém triptofano, precursor da serotonina (bem-estar).

🍎 Maçã

Fonte de fibras solúveis, auxilia no controle da glicemia, na saciedade e na saúde intestinal.

🥕 Cenoura

Rica em betacaroteno, importante para a saúde da pele, visão e imunidade.

🥦 Brócolis e couve-flor

Fontes de vitamina K, ácido fólico e antioxidantes, protegem contra doenças cardiovasculares e auxiliam na desintoxicação hepática.

🍠 Batata-doce

Carboidrato complexo de baixo índice glicêmico, ideal para fornecer energia de forma gradual, especialmente para quem treina.

🌽 Milho verde

Fonte de fibras, antioxidantes e vitaminas do complexo B, favorece a saúde digestiva e o metabolismo energético

🌴 Alimentos típicos do Acre e da região Norte e seus benefícios

🥣 Açaí nativo

Riquíssimo em antocianinas (potente antioxidante), além de ser fonte de energia natural e gorduras boas. Ideal para o pré-treino e para aumentar a imunidade.

🌰 Castanha-do-Brasil (do Pará)

Altamente concentrada em selênio, mineral essencial para a função antioxidante, saúde da tireoide e fertilidade. Apenas 1 unidade ao dia já cobre as necessidades.

🍌 Banana pacovã (banana-da-terra)

Boa fonte de energia, potássio e vitamina B6, auxilia na saúde muscular e nervosa. Pode ser assada, cozida ou grelhada.

🥥 Buriti

Uma das frutas mais ricas em vitamina A natural, ajuda na saúde dos olhos, da pele e tem efeito anti-inflamatório. Também contém vitamina C e fibras.

🍠 Macaxeira (mandioca)

Fonte de energia de absorção lenta, rica em amido resistente que favorece o intestino. Base da culinária regional e super versátil.

🐟 Pirarucu e tambaqui

Peixes amazônicos de alto valor nutricional, ricos em proteínas de alta qualidade e ômega-3, ajudam na saúde cerebral e cardiovascular.

✅ Dicas para aproveitar os alimentos da estação

Priorize alimentos frescos da feira ou produtores locais.

Varie as preparações: sucos, assados, salteados, cremes, purês, farofas funcionais.

Aproveite os alimentos típicos para fortalecer o sistema imunológico e reduzir o consumo de industrializados.

🌿 Comer da estação é…

✔ Mais nutritivo

✔ Mais barato

✔ Mais sustentável

✔ Mais conectado com a sua cultura regional

Julho é um mês que une tradição e diversidade alimentar. Seja nas festas típicas com milho e mandioca, seja nos alimentos frescos e funcionais que ganham destaque nas feiras e mercados, a estação oferece ingredientes saborosos e nutritivos que podem beneficiar a saúde de forma prática e acessível.

Aproveitar os alimentos do mês é uma forma de se reconectar com a natureza, consumir com mais consciência e enriquecer o cardápio com sabores que nutrem o corpo e valorizam a cultura regional. No Norte, especialmente no Acre, essa valorização ganha ainda mais força com o uso de frutas nativas, raízes e peixes locais.

Mais do que seguir uma tendência, comer da estação é uma escolha inteligente — para o seu corpo, para o seu bolso e para o planeta.

📚 Referências:

EMBRAPA. Calendário de Sazonalidade de Alimentos Regionais

Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a População Brasileira

Silva, L. P. et al. (2021). Compostos bioativos de frutas amazônicas. Revista de Nutrição e Saúde

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101