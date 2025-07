Nutrição em Pauta: magnésio para câimbras, sono e recuperação muscular

O mineral que cuida dos seus músculos, do seu sono e do seu desempenho

Você sente câimbras frequentes? Tem dificuldades para relaxar antes de dormir ou sente que a recuperação muscular está lenta? A deficiência de magnésio pode estar envolvida — e a boa notícia é que esse mineral pode ser um forte aliado da sua saúde e da sua performance.

✳️ O que é o magnésio e para que serve?

O magnésio é um mineral essencial envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no organismo. Ele participa da função muscular, do sistema nervoso, da produção de energia, regulação do humor, qualidade do sono e até no metabolismo ósseo.

💥 Benefícios do magnésio

Diminuição de câimbras musculares : atua no relaxamento das fibras musculares.

Melhora do sono : influencia na produção de melatonina e no equilíbrio do sistema nervoso.

Redução da fadiga : auxilia no metabolismo energético e na recuperação muscular.

Controle da ansiedade e irritabilidade: efeito regulador nos neurotransmissores.

🧪 Deficiência de magnésio: sinais de alerta

Câimbras frequentes

Fadiga crônica

Irritabilidade

Dificuldade para dormir

Dor muscular ou sensação de “peso”

💊 Formas de suplementação: qual é a ideal?

As formas mais utilizadas são:

✅ Cápsulas

Práticas e com boa absorção.

Melhor escolha: magnésio quelato, dimalato ou treonato.

✅ Pó

Ideal para quem precisa de doses maiores.

Pode ser misturado em líquidos (ex: cloreto de magnésio P.A.).

Cuidado com o sabor amargo e o risco de diarreia.

✅ Comprimidos

Alternativa às cápsulas, com absorção moderada.

✅ Spray transdérmico (óleo de magnésio)

Aplicado diretamente na pele.

Ainda com poucas evidências sólidas, mas pode ser útil para alívio local.

🕐 Qual o melhor horário para tomar?

Magnésio para sono e relaxamento : à noite, antes de dormir.

Para câimbras ou treino : pode ser fracionado ao longo do dia, de acordo com a dose.

Sempre respeitar orientação profissional para evitar efeitos gastrointestinais.

📌 Indicações

Atletas e praticantes de atividade física

Pessoas com câimbras ou fadiga frequente

Quem tem insônia, ansiedade ou TPM

Idosos com osteopenia ou osteoporose

⚠️ Contraindicações e cuidados

Uso com cautela em pessoas com insuficiência renal

Doses excessivas podem causar diarreia ou desconforto abdominal

Sempre fazer suplementação com orientação nutricional individualizada

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

