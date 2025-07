Nutrição em Pauta: No Dia Mundial do Chocolate saiba como fazer boas escolhas

No dia 7 de julho é celebrado o Dia Mundial do Chocolate, uma data deliciosa — e perfeita para falar sobre esse alimento que desperta amores e polêmicas. Afinal, será que o chocolate pode mesmo fazer bem à saúde? E como escolher uma versão mais saudável sem abrir mão do sabor?

🍫 Tipos de chocolate e suas diferenças

Antes de tudo, é importante entender que nem todo chocolate é igual. A diferença está, principalmente, no teor de cacau, no açúcar e nas gorduras adicionadas.

Chocolate amargo (acima de 70% cacau): é o mais rico em antioxidantes, com menos açúcar e maior teor de flavonoides, compostos com ação anti-inflamatória e protetora cardiovascular.

Chocolate meio amargo (entre 50% e 70% cacau): ainda preserva parte dos benefícios do cacau, mas com mais açúcar.

Chocolate ao leite: tem pouco cacau e bastante açúcar e gordura — perde a maior parte dos benefícios e pode favorecer o ganho de peso e inflamação.

Chocolate branco: não contém cacau propriamente dito, mas apenas a manteiga de cacau, sendo pobre em antioxidantes e rico em calorias vazias.

🍫 Benefícios reais do chocolate (quando bem escolhido!)

Quando consumido com moderação, principalmente na versão amarga, o chocolate pode trazer diversos benefícios:

Melhora do humor : estimula a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores relacionados ao bem-estar;

Ação antioxidante : os flavonoides ajudam a combater os radicais livres;

Saúde do coração : pode melhorar a circulação e ajudar no controle da pressão arterial;

Melhora da performance cognitiva: alguns estudos mostram que o cacau pode favorecer funções cerebrais, como memória e atenção.

🔍 Como escolher um chocolate saudável?

Nem sempre o mais caro é o mais saudável. Para acertar na escolha, fique atenta(o) a esses critérios:

✅ Prefira chocolates com mais de 70% de cacau

Mais cacau = mais antioxidantes e menos açúcar.

✅ Leia a lista de ingredientes

O ideal é que os primeiros ingredientes sejam massa de cacau ou cacau em pó, e não açúcar.

✅ Evite opções com gordura hidrogenada, aromatizantes artificiais ou leite em excesso

Esses ingredientes tornam o chocolate menos nutritivo e mais inflamatório.

✅ Atenção à porção

Mesmo o chocolate amargo, se consumido em excesso, pode ultrapassar a quantidade diária recomendada de calorias e gorduras.

O chocolate pode, sim, fazer parte de uma alimentação saudável — desde que consumido com consciência e escolhido com sabedoria.

Aproveite o Dia Mundial do Chocolate para experimentar uma versão mais rica em cacau e menos ultraprocessada. Seu corpo (e seu paladar) agradecem!

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101