Nutrição em Pauta: Parou Ozempic ou Mounjaro? Entenda o risco de reganho de peso e como evitar

💉 O que são Ozempic e Mounjaro?

Ozempic (semaglutida) e Mounjaro (tirzepatida) são medicamentos originalmente indicados para o tratamento do diabetes tipo 2. Recentemente, ganharam destaque no combate à obesidade por atuarem como agonistas dos receptores GLP-1 (e GIP no caso do Mounjaro), promovendo:

Redução do apetite

Atraso no esvaziamento gástrico

Melhora no controle glicêmico

Perda de peso significativa

⏱️ E quando paramos de usar?

Estudos mostram que o reganho de peso costuma ocorrer de forma gradual, especialmente nas primeiras 12 semanas (cerca de 3 meses) após a interrupção do medicamento — se não houver mudanças sustentáveis no estilo de vida.

Em um estudo publicado no Diabetes, Obesity and Metabolism (2022), pacientes que interromperam o uso de semaglutida recuperaram em média dois terços do peso perdido em até 1 ano, caso não mantivessem o acompanhamento nutricional e comportamental.

📉 Por que o peso volta?

Quando o medicamento é suspenso:

O apetite retorna ao normal (ou até aumentado)

A saciedade reduz

O metabolismo pode desacelerar após a perda de massa magra

Há tendência à volta de hábitos antigos sem suporte adequado

🧠 Como a nutrição pode ajudar?

A nutrição é fundamental para:

Preservar a massa magra durante o uso do medicamento

Reeducar comportamentos alimentares para que o paciente aprenda a se autorregular

Reduzir a dependência do medicamento como único fator de controle de peso

🥗 Estratégias importantes na interrupção:

Aumentar a ingestão de proteínas magras (evita perda muscular e ajuda na saciedade)

Controlar a ingestão de açúcares e ultraprocessados

Manter uma rotina de atividade física regular

Incluir fibras e gorduras boas para o equilíbrio do apetite

Acompanhamento nutricional contínuo!

⚠️ Cuidados e observações

Esses medicamentos não devem ser interrompidos sem orientação médica.

O tratamento da obesidade é crônico e multifatorial , e o uso isolado do medicamento sem reeducação é ineficaz a longo prazo.

Nem todo mundo terá o mesmo padrão de reganho. Fatores genéticos, psicológicos e comportamentais influenciam.

A interrupção de medicamentos como Ozempic ou Mounjaro pode levar ao reganho de peso em poucos meses — mas isso não é inevitável. Um plano alimentar bem estruturado, aliado a mudanças de hábito e ao suporte de um nutricionista, faz toda a diferença na manutenção dos resultados.

📚 Referências científicas

Wilding, J.P.H. et al. (2022). Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. New England Journal of Medicine.

Kushner, R.F. et al. (2021). Weight regain following withdrawal of tirzepatide or semaglutide: implications for chronic disease management. Diabetes Obesity Metabolism.

Jastreboff, A.M. et al. (2022). Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. NEJM.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101