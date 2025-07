Nutricionistas do Acre terão sindicato próprio: inscrições para chapas começam em julho

A Comissão Eleitoral responsável pela criação do Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Acre (SINUTAC) divulgou o edital que regulamenta o processo de inscrição de chapas que irão concorrer à Diretoria Provisória da entidade. Esta diretoria será responsável pela formalização legal, registro e início das atividades do novo sindicato, voltado à defesa e representação da categoria no estado.

As inscrições das chapas serão realizadas exclusivamente de forma virtual, entre os dias 21 de julho e 21 de agosto de 2025, por meio do e-mail oficial da Comissão Eleitoral: [email protected].

A eleição ocorrerá nos dias 15 e 16 de setembro, também de forma digital, garantindo ampla participação dos profissionais da nutrição no Acre, mesmo à distância. O processo marca um passo importante para o fortalecimento da organização da categoria no estado.

Veja o edital:

Edital – Eleição para Diretoria Provisória SINUTAC

Para dúvidas, informações complementares ou orientações sobre o processo, os interessados devem entrar em contato diretamente com a Comissão Eleitoral pelo e-mail: [email protected].