Nvidia desenvolve chip de IA exclusivo para a China

A Nvidia, gigante do setor de tecnologia que recentemente se tornou a primeira empresa listada em bolsa a alcançar uma avaliação de 4 trilhões de dólares, está se preparando para dar um novo passo estratégico: desenvolver um chip de Inteligência Artificial exclusivo para o mercado chinês.

Segundo informações do Financial Times, a iniciativa busca contornar os rígidos controles de exportação impostos pelos Estados Unidos. O novo chip seria baseado no modelo Blackwell RTX Pro 6000, mas com modificações para atender às exigências legais, como a exclusão de recursos avançados presentes em chips de última geração, incluindo o NVLink uma interface de alta velocidade e baixa latência.

Apesar de não ter comentado oficialmente sobre os rumores, a Nvidia reconheceu que está, no momento, “efetivamente fora do mercado de centros de dados da China”, um espaço que vem sendo preenchido por concorrentes locais como a Huawei.

Um porta-voz da empresa afirmou à publicação que “a China tem uma das maiores populações de desenvolvedores do mundo, que criam modelos open-source e aplicações não militares utilizadas globalmente. Embora a segurança nacional seja uma prioridade, essas aplicações funcionariam melhor com a pilha de IA desenvolvida nos EUA”.

Com a medida, a Nvidia busca equilibrar sua posição no competitivo mercado global de IA, ao mesmo tempo em que tenta cumprir com as restrições impostas pelo governo norte-americano. Por:Noticiasaominuto Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: