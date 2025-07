“O Agente Secreto” terá duas sessões especiais em Recife antes do lançamento

Filme será exibido em Recife, cidade natal do diretor Kleber Mendonça Filho

O tão aguardado “O Agente Secreto”, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura – ambos premiados no Festival de Cannes deste ano, ganhará duas sessões especiais em Recife, cidade natal do diretor e onde o filme foi gravado, antes do lançamento oficial em novembro. A pré-venda dos ingressos começa na próxima segunda-feira, 4 de agosto.

Conforme divulgado nesta terça-feira (29/7), as duas exibições estão marcadas para o dia 10 de setembro, às 19h no Cineteatro do Parque e para as 19h40 no Cinema São Luiz, ambos pontos culturais do bairro da Boa Vista, no centro da capital pernambucana, e objeto do documentário “Retratos Fantasmas”, filme anterior do diretor.

Veja as fotos “O Agente Secreto” estreia no Brasil em 6 de novembroFoto: Victor Jucá Reprodução/X Reprodução Reprodução O Agente Secreto em Cannes (Reprodução/Instagram)O Agente Secreto em Cannes (Reprodução/Instagram) O Agente Secreto em Cannes (Reprodução/Instagram)O Agente Secreto em Cannes (Reprodução/Instagram) Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de “O Agente Secreto”Reprodução: Instagram Wagner Moura em “O Agente Secreto”Reprodução: Instagram Wagner Moura e Kleber Mendonça FilhoReprodução/Instagram Wagner Moura nas primeiras cenas divulgadas de “O Agente Secreto”Reprodução

Leia Também

O diretor, a produtora Emilie Lascaux e parte do elenco, incluindo os astros Wagner Moura, Maria Fernanda Candido e Andre Leones são esperados para estarem na exibição do Cinema São Luiz, mas nada ainda foi confirmado.

Vencedor do prêmio de Melhor Diretor e do primeiro prêmio de Melhor Ator para o Brasil no Festival de Cannes de 2025, “O Agente Secreto” logo virou queridinho da crítica especializada internacional; e está inclusive cotado para concorrer ao Oscar de 2026.