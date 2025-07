O alerta de João Campos a Lula sobre 2026

Presidente nacional do PSB e atual prefeito do Recife, João Campos fez um alerta ao presidente Lula em relação à disputa ao Senado nas eleições de 2026.

Segundo relatos feitos à coluna, João Campos defendeu que Lula traga políticos de centro para as chapas majoritárias lideradas pelo PT e pela esquerda.

Encontro PSB

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do encerramento do XVI Congresso Nacional do PSB, neste domingo (1º/6). O PSB oficializou o nome do prefeito do Recife, João Campos, como presidente nacional do partido

João Campos é prefeito de Recife

João Campos é aliado de Lula

O presidente do PSB alertou que, se priorizar apenas nomes progressistas nas chapas, Lula favorecerá a polarização e acabará facilitando a eleição de bolsonaristas ao Senado.

O prefeito do Recife lembrou ao atual presidente da República que senadores de centro costumam deixar uma margem para negociação com o governo maior que os bolsonaristas.

João Campos, segundo apurou a coluna, reforçou o alerta a Lula durante almoço com o petista na quarta-feira (23/7), no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente.

Pelo lado do PSB, participaram do encontro o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Márcio França (Empreendedorismo) e o atual líder do partido na Câmara, Pedro Campos.

No almoço, de acordo com relatos, Lula pediu que PT e PSB “não batam cabeça” em relação à formação das chapas nas eleições de 2026, sobretudo ao Senado.

Durante o encontro, que teve ainda a participação da ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), petistas e pessebistas conversaram sobre estados em que os dois partidos poderão caminhar juntos.