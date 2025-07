O alerta de Preta Gil: sintomas do câncer que ela enfrentou e que você deve conhecer

A cantora Preta Gil faleceu aos 50 anos neste domingo (20/7), em Nova York, após dois anos lutando contra um câncer no intestino. Ainda em vida, a artista fazia questão de compartilhar os principais sintomas da doença e reforçava a importância de exames para o diagnóstico precoce. O portal LeoDias reúne os sinais que não devem ser ignorados.

O câncer enfrentado pela cantora, também conhecido como colorretal, é um dos mais recorrentes no Brasil e no mundo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), também é o segundo mais comum entre as mulheres e o terceiro entre os homens.

No caso de Preta, a artista notou alguns sintomas em seu corpo, mas que inicialmente, foram ignorados. “No meu caso, já estava há uns seis meses com uma prisão de ventre absolutamente exagerada, 10 dias sem ir ao banheiro. Quando eu fazia, as fezes [vinham] com sangue, com muco, tinham um formato diferente. Ela saía achatada e eu olhava aquilo e achava normal, não liguei”, relatou durante uma participação em 2023 no “Mais Você “.

“Também comecei a ter picos de pressão alta, muita dor de cabeça. Tanto que na primeira internação que eu tive, o diagnóstico foi uma cefaleia e me indicaram procurar um neurologista”, continuou.

De acordo com o médico cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Marcel Autran Machado, “O câncer de intestino pode ser silencioso, sem apresentar sintomas nos estágios iniciais, o que torna ainda mais importante a realização de exames preventivos regulares”, aponta.

Entretanto, alguns sinais devem ser observados: sangue nas fezes, alterações no ritmo intestinal (diarreia ou prisão de ventre), dor abdominal, perda de peso inexplicada e sensação de que o intestino não foi completamente esvaziado, assim como o formato das fezes “em fita”.

Este tipo de câncer está tendo um aumento de casos em pessoas mais jovens, segundo especialistas entrevistados pela BBC News Brasil e, por isso, é importante a realização de exames preventivos a partir de 45 anos, como a colonoscopia, um exame que permite visualizar o interior do intestino grosso (cólon) e da porção final do intestino delgado (íleo terminal).