O café da manhã mais saudável do mundo revela segredo da longevidade

Em Nicoya, na Costa Rica, onde as pessoas vivem mais e com alta qualidade de vida, o café da manhã tradicional começa às 4 horas da manhã, quando os moradores preparam uma refeição ancestral que o especialista em longevidade Dan Buettner chama de o “mais saudável do mundo”. Buettner, que estuda as Zonas Azuis — regiões com alta expectativa de vida — destaca que o café da manhã de Nicoya é um exemplo perfeito da alimentação baseada em produtos locais, minimamente processados e ricos em nutrientes.

Segundo o especialista em longevidade, a base da refeição são as tortilhas de nixtamal, feitas com milho demolhado e cozido com cinzas de madeira, uma técnica pré-hispânica que preserva os nutrientes do grão. Elas são acompanhadas por uma mistura de feijão cozido com cebola, pimentão, arroz e ervas frescas, além do café local, torrado e moído pela comunidade.

“Essa combinação oferece carboidratos complexos de baixo índice glicêmico, o que significa que a energia é liberada lentamente, evitando picos de açúcar no sangue e prolongando a sensação de saciedade”, afirma a nutricionista Cibele Santos.

Combo nutricional

A nutricionista ressalta que os ingredientes desse café da manhã formam um verdadeiro combo nutricional. O feijão é uma super fonte de proteínas e fibras, essenciais para a saciedade e saúde intestinal. O plátano, conhecido como banana-da-terra, é rico em potássio, ajuda no controle da pressão arterial e fornece energia rápida. Os ovos trazem vitaminas D e B12, importantes para o cérebro e músculos. Já as frutas locais reforçam o sistema imunológico com antioxidantes naturais.

De acordo com Dan Buettner, até 80% das calorias diárias nas Zonas Azuis vêm de carboidratos saudáveis, o que mostra que não é necessário eliminar grupos alimentares, mas sim escolher as fontes certas.

Para adaptar a refeição ao paladar brasileiro, Cibele sugere substituir o arroz por quinoa ou incluir abacate para adicionar gorduras saudáveis.

Assim, o café da manhã de Nicoya é uma refeição completa e equilibrada, que fornece proteínas de alta qualidade, fibras, minerais essenciais como magnésio, potássio, cálcio e ferro, além de vitaminas do complexo B e antioxidantes que ajudam a combater o envelhecimento celular. Um verdadeiro segredo de longevidade vindo da Costa Rica, que pode inspirar uma alimentação mais saudável e sustentável no mundo todo.