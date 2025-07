O elixir diário: como este chá melhora a digestão e afasta o estresse

O chá de louro, uma infusão feita a partir das folhas da planta Laurus nobilis, tem ganhado destaque por seus potenciais benefícios à saúde. Mas o que realmente acontece quando você incorpora essa bebida à sua rotina diária? Para entender os impactos, ao Metrópoles, a nutricionista Cibele Santos esclareceu dúvidas sobre o consumo regular dessa infusão milenar.

De acordo com a nutricionista, o chá de louro é um verdadeiro arsenal de propriedades benéficas. “As folhas de louro são ricas em antioxidantes, que atuam diretamente no combate aos radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento celular e diversas doenças”, explica.

Além do efeito antioxidante, a bebida é uma aliada poderosa para o sistema digestivo. “Para quem sofre com inchaço e desconforto, o chá de louro pode ser um grande alívio. Ele melhora a digestão e ajuda a reduzir esses incômodos”, afirma Cibele.

As propriedades anti-inflamatórias também são um ponto forte. “O consumo regular pode contribuir para a redução de inflamações no corpo, o que é benéfico para diversas condições de saúde”, destaca a especialista. E se você busca um momento de tranquilidade, o chá de louro pode ser a sua resposta. “Ele tem um efeito relaxante, ajudando a acalmar a mente e a diminuir os níveis de estresse”, completa a nutricionista.

Atenção aos sinais: efeitos colaterais e precauções

Apesar da lista de benefícios, Cibele Santos faz um alerta importante sobre o consumo excessivo. “É fundamental ter moderação. Embora seja natural, o consumo exagerado pode provocar náuseas em algumas pessoas“, ressalta.

Outro ponto de atenção são as reações alérgicas, que, embora raras, podem ocorrer. “Sempre observe como seu corpo reage ao chá, especialmente se você tiver histórico de alergias a plantas”, orienta a nutricionista.

Além disso, a interação com medicamentos é uma preocupação. “O chá de louro pode interferir com certos medicamentos, alterando sua eficácia. Por isso, é imprescindível conversar com seu médico antes de incluir o chá na sua rotina diária, principalmente se você faz uso contínuo de alguma medicação”, adverte Cibele.

Os chás favorecem o bem-estar e a saúde do organismo

Eles podem ser consumidos quentes ou frios

Beber chá pode acelerar o metabolismo

Incluir o consumo dessa bebida na dieta ainda colabora com a perda de peso

A ingestão a longo prazo favorece a eliminação de toxinas do organismo. Lembre-se sempre de consultar um médico ou nutricionista antes de fazer mudanças na dieta

Preparando sua infusão diária: simples e rápida

Para desfrutar dos benefícios do chá de louro de forma segura e eficaz, a nutricionista Cibele Santos compartilha uma receita simples de infusão:

Ferva 1 litro de água. Adicione de 5 a 10 folhas de louro na água fervente. Deixe as folhas em infusão por 10 minutos. Coe a bebida e ela estará pronta para ser apreciada! Você pode adoçar a gosto, se preferir. Lembre-se que a chave para aproveitar os benefícios do chá de louro é o consumo consciente e equilibrado.

Cibele reforça que, antes de incluir o chá na rotina, consultar um profissional de saúde é sempre a melhor opção para alinhar o uso às suas necessidades individuais.