O embaixador! Gusttavo Lima é a principal atração da Expoacre Juruá desta quarta; veja a programação

A quarta-feira (2) promete agitar o público da Expoacre Juruá 2025, em Cruzeiro do Sul, com uma programação repleta de atrações musicais e culturais para todos os gostos. O grande destaque da noite é o cantor Gusttavo Lima, que sobe ao palco principal às 22h, marcando sua primeira apresentação na cidade.

A festa começa cedo na Arena de Rodeio, com a Prova de Laço em Dupla às 9h da manhã, trazendo emoção e habilidade para os amantes da montaria e das tradições do campo.

No Palco Culturarte, a programação inicia às 19h com DJ André Lima, seguido por Python Reginaldo dos Teclados às 20h. Às 21h, quem comanda é o Grupo de Dança Triplo X, preparando o clima para a apresentação de William Freitas e banda às 21h30. O show de Gusttavo Lima acontece às 22h e, logo após, DJ Calixto Show Nacional encerra a noite com uma apresentação animada.

Já no Palco Cultura Acústica, a partir das 19h, o público poderá curtir shows intimistas com os artistas locais Nego Vei Acústico, Nielson e Leo França, em sequência.

Com entrada gratuita e estrutura preparada para receber milhares de visitantes, a Expoacre Juruá segue como o principal evento cultural, econômico e de entretenimento do Vale do Juruá, promovendo talentos locais e grandes nomes da música nacional.