‘O Estado não pode ser afrontado’, diz Emylson sobre pichação com sigla de facção em viatura

O Podcast Fala Operacional teve suas reestreia junto a nova produtora, Orna Audiovisual, e teve como convidado o ex-secretário de Segurança Pública, delegado e atual presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Acre, Emylson Farias.

Durante a entrevista, que aconteceu na noite de quinta-feira (10), Farias comentou sobre o caso envolvendo uma viatura da Polícia Civil, que foi pichada com as iniciais de uma facção atuante no estado do Acre.

O delegado afirmou, durante o podcast, que o ato é um atentado simbólico contra o Estado enquanto instituição. “ Esse tipo de situação tem que ter resposta a altura, esse tipo de situação não pode, porque é o Estado, a instituição Estado está sendo afrontada e a instituição Estado não pode ser afrontada”, destacou ele.

RELEMBRE: Viatura da Polícia Civil é pichada com sigla de facção criminosa no interior do Acre

Farias diz ainda que imagina que as ações seriam tomadas rapidamente para que fossem encontrados os responsáveis pelo ato.

“Imagino que o delegado geral vai fazer uma força tarefa e ira colocar uma equipe para encontrar os responsáveis. A gente não pode tolerar esse tipo de coisa. É uma imagem simbólica mas que passa uma mensagem muito dura. Isso não foi escrito em qualquer lugar, isso foi escrito no coração de todo policial civil”, completou.

VEJA MAIS: Adolescente de 13 anos que pichou viatura da polícia com sigla de facção é apreendido

Um adolescente apontado como responsável pelo ato foi apreendido na manhã desta sexta-feira (11), em Marechal Thaumaturgo, após confessar ter pichado uma viatura oficial da corporação com a sigla de uma organização criminosa.

VEJA A ENTREVISTA: