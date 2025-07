O futuro de Pedro no Flamengo: entenda a situação do atacante no clube

A ausência de Pedro em um dos jogos mais importantes do Flamengo em 2025, contra o Bayern de Munique, escancarou uma situação que vem ganhando força nos bastidores do clube. Mesmo com o time em desvantagem, o atacante não entrou em campo, levantando questionamentos sobre seu futuro no rubro-negro.

Nesta quarta-feira (2 de julho), o colunista Mauro Cezar Pereira, do UOL, noticiou que o Flamengo estaria aberto a propostas por Pedro. O ge apurou que todas as partes estão insatisfeitas com o cenário atual: o atacante deseja mais tempo de jogo, o técnico Filipe Luís prefere um centroavante com características diferentes para seu estilo de jogo, e o diretor de futebol José Boto almeja buscar outro camisa 9 no mercado.

Apesar dos rumores, o clube enviou uma nota oficial nesta quarta-feira, afirmando que “não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro” e que o jogador “conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol”.

De artilheiro a reserva: a queda de prestígio e o dilema tático

Pedro, a segunda contratação mais cara da história do Flamengo, teve uma excelente temporada em 2024, com 30 gols, até sofrer uma grave lesão no joelho em setembro. A recuperação visava prepará-lo para a Copa do Mundo de Clubes.

O atacante retornou aos campos em 9 de abril e foi titular em 27 do mesmo mês, marcando dois gols na goleada de 4 a 0 sobre o Corinthians. No entanto, nas duas partidas seguintes, o time teve atuações abaixo do esperado com ele em campo. A partir daí, Pedro passou a ser reserva em jogos cruciais do primeiro semestre, como as vitórias sobre LDU (Libertadores) e Palmeiras (Brasileirão). Na Copa do Mundo de Clubes, foi titular apenas contra Espérance e Los Angeles FC, confrontos considerados mais fáceis.

O pouco tempo de jogo não é a única fonte de insatisfação. Em 22 de junho, uma entrevista de José Boto ao jornal italiano “La Gazzetta dello Sport” causou estranhamento ao estafe de Pedro. Questionado sobre a possibilidade de contratar um jogador da Juventus, Boto citou Vlahovic. Uma semana depois, em entrevista ao ge (publicada em 30 de junho), Boto não mencionou a busca por um centroavante, priorizando um camisa 10 e um atacante de lado.

Para pessoas ligadas ao Flamengo, a declaração de Boto à “Gazzetta” foi um sinal de que o clube busca outro camisa 9. A mudança de discurso ao ge seria um indicativo de que, enquanto Pedro estiver no elenco, a diretoria não contratará um centroavante de peso. No entanto, uma possível saída do jogador abriria as portas para a busca por um atacante com o perfil desejado pelo treinador. A palavra “negociável” foi ouvida pelo ge por fontes de ambos os lados.

Visão da comissão técnica e desafios financeiros

Publicamente, Filipe Luís elogia Pedro, mas em 15 de maio, por exemplo, ele mencionou que o atacante não estava no mesmo nível físico dos companheiros. A principal questão do treinador, porém, não é física: a comissão técnica deseja um atacante com mais mobilidade para a pressão na saída de bola adversária. Internamente, a utilização de Pedro junto com Arrascaeta nos jogos mais desafiadores é vista como taticamente difícil para o estilo de jogo de Filipe Luís.

Em 2023, integrantes da comissão do então técnico Jorge Sampaoli chegaram a questionar a dedicação de Pedro nos treinos, mas Filipe Luís não demonstrou incômodo com o trabalho diário do atacante.

Diante do cenário, José Boto sinaliza o desejo de buscar outro centroavante. No entanto, o clube entende que, com Pedro no elenco, não há espaço para contratar um camisa 9 de alto nível, que exigiria um alto investimento. Em dezembro de 2020, o Flamengo pagou 14 milhões de euros à Fiorentina por Pedro. No mercado atual, um centroavante do nível desejado pelo clube dificilmente custaria menos de 20 milhões de euros.

Relação com a diretoria e estatísticas recentes

A relação entre o estafe de Pedro e a diretoria rubro-negra tem outro ponto de atrito. No início do ano, o departamento de futebol chegou a avançar na negociação para renovar o contrato do atacante (que vai até dezembro de 2027), mesmo com ele machucado, mas os dirigentes decidiram congelar as conversas.

Desde seu retorno, Pedro disputou 17 jogos, sendo apenas oito como titular, totalizando pouco mais de 737 minutos (o equivalente a 43 minutos por partida). Ele marcou cinco gols e deu três assistências. Nos bastidores do Ninho do Urubu, há o entendimento de que o jogador recebeu as oportunidades necessárias para reconquistar seu espaço.

Pedro, que era titular incontestável e convocado para a Seleção Brasileira em 2024, perdeu prestígio e espaço no Flamengo em 2025 e não foi mais chamado para defender o Brasil (ele estava na pré-lista da primeira convocação de Ancelotti). Diante desse cenário, a hipótese de sua saída ganhou força.

Confira a íntegra da nota do Flamengo:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada.

Diante das notícias que vêm circulando nesta quarta-feira (2), o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol.

Especulações sem fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública.

O Flamengo segue focado na sequência da temporada, na qual já conquistou dois títulos, lidera o Campeonato Brasileiro e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores.”

Fonte: Ge

Redigido por ContilNet.