O Homem-aranha tá diferente! Homem se pendura no teto de mercado e é retirado por PM

Uma cena inusitada tomou conta das redes sociais neste final de semana. Um homem se pendurou no teto do Supermercado Guanabara, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, e precisou ser retirado por um Policial Militar, que estava em cima de um dos armários de frios do estabelecimento. De acordo com testemunhas, o sujeito teria causado tumultos no mercado e se recusado a sair do local.

A assessoria do supermercado informou a CNN que o homem invadiu a loja gerando tumulto, e se recusou a deixar o estabelecimento. Diante da situação a gerência do estabelecimento acionou a Polícia Militar.

Nos registros feitos por clientes, o homem se pendura nas luminárias do mercado, enquanto um policial surge atrás subindo na estante de frios, até conseguir alcançá–lo e o retira do teto.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que agentes das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), que patrulhavam a Avenida Brás de Pina, foram acionados por causa de um homem que estava danificando mercadorias e ameaçando clientes.

O homem não identificado foi retirado pelos agentes, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar os primeiros socorros.