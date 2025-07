O medo do ministro de Minas e Energia em relação a Lula

Apesar da pressão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), Alexandre Silveira (Minas e Energia) tem dito a aliados não temer ser demitido por Lula.

Segundo aliados, embora tenha sido indicado ao cargo pelo PSD no início do governo, Silveira já virou um ministro da “cota pessoal” do presidente da República.

Um dos maiores medos do ministro atualmente, de acordo com pessoas próximas, é que Lula o peça para ser candidato ao governo de Minas Gerais em 2026.

Aliados afirmam que Silveira teme uma eventual candidatura por avaliar não ter chances de vencer a disputa. O ministro prefere ser candidato ao Senado por Minas.

O “plano A” de Lula no estado, como noticiou a coluna, é convencer o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) a concorrer ao governo mineiro em 2026.

Pacheco, contudo, tem titubeado, o que ligou o alerta em Lula e lideranças do PT de Minas, que já passaram a cogitar um “plano B”, conforme revelou a coluna na semana passada.