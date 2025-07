O mundo colorido de “My Little Pony” está prestes a ganhar uma versão live-action

A magia das pequenas pôneis que conquistaram gerações agora vai ganhar vida nas telonas e de uma forma inédita. A Amazon MGM Studios e a Hasbro Entertainment anunciaram uma super novidade que vai emocionar toda a família: o primeiro filme live-action de “My Little Pony”. Um espetáculo onde a imaginação não tem limites, com elementos reais misturados a efeitos especiais de ponta para criar um universo que vai deixar todo mundo de boca aberta.

Já pensou? Aqueles personagens encantadores, como a brilhante Twilight Sparkle, a destemida Rainbow Dash e a animada Pinkie Pie, vão ganhar novas versões, combinando as cores e a magia que todos conhecem com um toque de modernidade. No desenho lançado em 2017, a atriz Mariana Rios dublou Tempestade e o galã Sérgio Marone deu vida ao imponente Rei Storm. Juntos, eles trouxeram intensidade e emoção ao filme, que foi um sucesso nos cinemas e fez brilhar ainda mais o encanto dessa franquia mágica.

E não para por aí! “My Little Pony”, que abrange cinco gerações, está presente em diversos meios. Além dos filmes e das adoráveis séries que todos já amam, a animação também está disponível na plataforma de streaming Netflix, onde as aventuras continuam em um formato que promete encantar tanto crianças quanto adultos. E mais: no YouTube, você encontra os episódios na íntegra e de forma gratuita no canal oficial da superprodução. A novidade do live-action anunciada anteriormente, conforme divulgado pela revista Variety, ainda não tem previsão de estreia e segue em fase inicial de desenvolvimento.

Falando em animais…

“Bambi: Uma Aventura na Floresta”, filme de Michel Fessler, promete encantar o público de todas as idades. Inspirado no livro “Bambi, L’histoire d’une vie dans les bois”, do escritor austríaco Felix Salten, publicado originalmente em 1923, chega em 21 de agosto aos cinemas brasileiros. Desta vez, o lançamento não vem na versão em desenho, e sim em live-action, com animais realistas e sem o uso de CGI, ou seja, imagens geradas por computador. A releitura da história do cervo é feita pelo coautor de “A Marcha dos Pinguins”, mostrando os primeiros passos do personagem contados de forma emocionante.