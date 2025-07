O músico que fez sucesso sem saber e acabou reconhecido pelo Oscar

Lenda do folk rock, Sixto Rodriguez morreu em 2023, consagrado pelo impacto da sua música em um dos episódios mais marcantes da história do século 20. Neste mês, ele completaria 83 anos.

O cantor norte-americano teve uma carreira marcada pelo esquecimento, mas acabou tendo a história reconhecida pelo Oscar, maior premiação do cinema do planeta.

Início sem sucesso

Tudo começa no início dos anos 1970. Filho de imigrantes mexicanos e morador de Detroit (EUA), Sixto tinha o sonho de construir carreira na música.

Ele chegou a lançar dois álbuns: Cold Fact, em 1970, e Coming from Reality, em 1971. Sem deslanchar na indústria fonográfica americana, Sixto abandonou o sonho e foi em busca de outras ocupações para sobreviver.

Dos palcos e estúdios, ele foi para a área de construção civil. Formou-se em filosofia pela Universidade de Wayne e tentou, sem sucesso, ser eleito em cargos políticos como vereador, prefeito e até senador do estado natal dele, o Michigan.

Quase três décadas depois do fracasso dos dois álbuns lançados, a trajetória dele mudaria, mais uma vez, de direção com o advento da internet.

Sucesso sem saber

O que ele não sabia é que a gravadora havia enviado cópias dos discos para mercados estrangeiros, como Austrália e Nova Zelândia. Mas foi na África do Sul que a música dele transcendeu os limites do entretenimento.

Sugarman, parte do Cold Fact, que falava da opressão sofrida pelos operários americanos, acabou caindo como uma luva para os sul-africanos contrários ao regime do apartheid — sistema de segregação racial institucionalizado no país.

Como não havia internet naquela época e Sixto nunca havia aparecido para os apreciadores da sua obra, muitos chegaram a acreditar que o cantor e compositor havia morrido. Existiam boatos, inclusive, de que ele tinha cometido suicídio.

A procura pelo misterioso Sixto

Segundo o site dedicado à vida e à carreira de Sixto, em agosto de 1997, Stephen “Sugar” Segerman criou um site, chamado The Great Rodriguez Hunt (A Grande Caçada por Rodriguez), com a intenção de encontrar qualquer informação sobre o misterioso músico norte-americano famoso pelo álbum Cold Fact.

Os álbuns lançados por Sixto e o documentário sobre a sua trajetória

Sixto Diaz Rodriguez performs at the Sasquatch Music Festival at The Gorge on May 25, 2014 in George, Washington.

American singer and musician Sixto Rodriguez performs live on stage at Arcimboldi Theatre. Milan (Italy), May 15th, 2015

Em outubro do mesmo ano, Brian Currin estabeleceu o Climb Up On My Music, um site de tributo à vida e obra de Rodriguez. Um site memorial para um artista que se pensava estar morto, até então. A busca chegou ao fim quando o encontraram vivo e bem em Detroit.

Estrelato

Após a redescoberta, Sixto voltou aos palcos com turnê que lotou ginásios pelo país africano em 1998. A partir de então, o novamente cantor voltou para a estrada como turnês por todo o planeta.

A trajetória errática impressionou o documentarista sueco Malik Bendjelloul, que lançou o filme Procurando Sugar Man, onde apresenta mais detalhes sobre a história impressionante de Rodriguez. O longa teve grande reconhecimento, ganhando o Bafta e o Oscar de Melhor Documentário em 2013.