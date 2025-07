O Orkut vai voltar? Só acredito vendo

Isso porque o criador dela, o engenheiro Orkut Büyükkökten, até hoje não deu qualquer demonstração de que está de fato trabalhando numa nova versão da plataforma. Não há nenhuma imagem que mostre como seria o tal Orkut 2025.

No ano passado, o pai do Orkut esteve no congresso Rio Innovation Week, realizado no Brasil, e voltou a falar dessa possibilidade. Disse que tinha a intenção de criar uma rede social que não nos dividisse. No entanto, ficou devendo demonstrações do que viria a ser esta plataforma.