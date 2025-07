“O prefeito será defendido com unhas e dentes”, diz Mustafá, novo líder de Bocalom na Câmara

O vereador Márcio Mustafá (PSDB) assumiu oficialmente a liderança da Prefeitura de Rio Branco na Câmara Municipal, substituindo o parlamentar Rutênio Sá (União Brasil), que passa a ocupar a vice-liderança do governo no Legislativo. A mudança foi formalizada por meio de ofício encaminhado pelo prefeito Tião Bocalom à Mesa Diretora da Casa.

Durante a sessão desta quinta-feira (3), Mustafá afirmou que está preparado para o novo desafio e destacou a coesão da base aliada na Casa. “Estamos prontos. Teremos bons debates e responderemos à altura. A base está fechada, e quem vai ganhar com isso é a população”, disse.

O novo líder também reforçou o compromisso da bancada governista com as pautas da gestão municipal. Ele também criticou declarações da oposição e declarou que eventuais ataques ao Executivo serão rebatidos. “É muito blá-blá-blá, muita garganta. A resposta vai vir à altura. O prefeito será defendido com unhas e dentes”, afirmou.

Mustafá ainda citou obras e melhorias realizadas pela administração municipal como resposta concreta à população. “As urnas já disseram isso. Ganhamos no primeiro turno. A resposta está nas reformas, nas quadras, nas escolas. A gestão do prefeito Bocalom é preparada”, concluiu.