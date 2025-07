O que Dilma tem dito sobre o tarifaço prometido por Trump

Atual chefe do Banco do Brics, a ex-presidente Dilma Rousseff tem avaliado, em conversas reservadas, que Donald Trump deu um tiro no pé com o tarifaço prometido ao Brasil.

Segundo aliados que conversaram com Dilma recentemente, ela avalia que o tarifaço deu um suspiro ao governo e abriu chance de Lula tomar para si o discurso nacionalista.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Ex-presidente Dilma Rousseff

Reprodução/Kremlin 2 de 3

Ex-presidente Dilma e presidente Lula conversando

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES 3 de 3

Presidente dos EUA, Donald Trump

Kevin Dietsch/Getty Images

Dilma, de acordo com esses aliados, avalia que, se Trump seguir nessa toada contra o governo Lula e o Brasil, acabará dando a reeleição de mão beijada para o petista.

Leia também