O que dizem os amigos de Carlinhos e Lucas sobre término e affair com influenciadora

Na segunda-feira (28/7), o portal LeoDias noticiou, após ouvir amigos de Carlinhos Maia, que ele se reconheceu como bissexual e está encantado por uma influenciadora. Desde então, amigos famosos do ex-casal se pronunciaram sobre o fim do casamento de 15 anos, assim como a aproximação do criador do Rancho do Maia com a tiktoker.

Em contato com este veículo, Rico Melquiades se disse surpreso com a notícia: “Eu realmente não sei de nada sobre as decisões do casal. Sempre admirei e torci muito pela relação dos dois, e continuo desejando que ambos fiquem bem e sejam felizes, juntos ou não. Meu carinho e apoio seguem com os dois, com o mesmo respeito e amor de sempre”.

O campeão de “A Fazenda 13” ainda ressaltou que torce para que eles voltem: “Eu até mandei uma mensagem pra ambos. Eles dois me fazem acreditar em um relacionamento gay. Porque é o único casal gay que eu admiro, por quem eu tenho admiração, que eu vejo que existe amor. É aquele casal gay que eu olho e me inspiro, quero ter um casal como eles dois”.

Emily Garcia, por outro lado, revelou que não se chocou com a decisão dos amigos. Ainda assim, ela continua acreditando que eles vão reatar o casamento, no futuro.

Fiquei chocada não…. Acredito que eles não estavam mais na mesma conexão de antes, mas acredito que ainda voltam, é muito tempo de relacionamento pra acabar assim, independente ainda se amam e acho que voltam. Não sei detalhes de fato mesmo o que levou a colocarem ponto final e nem sei quem dos dois terminou, Carlinhos não falava muito não sobre.

No Fofocalizando de segunda-feira (28/7), Thayse Teixeira, também amiga de Carlinhos e Lucas, repercutiu a notícia exclusiva do portal LeoDias e fez sua análise sobre o término. Ela comentou como os internautas vinham apontando uma aproximação entre Maia e Duda, a influenciadora que o encantou.

“A verdade é que eu já vi várias camadas desse relacionamento. É um relacionamento verdadeiro, de 15 anos, lá atrás eles nem podiam anunciar [que estavam juntos], é tudo muito novo. E Carlinhos – o que é curioso, mas não sei se quem está em casa na sabe disso – antes de Carlinhos ter esse relacionamento com Lucas, Carlinhos se relacionava com mulheres. Inclusive mulheres da cidade dele. Tive a oportunidade de conhecer várias namoradas. Ele era aquele sempre à frente do tempo. Eu sei que ele já se relacionou com várias mulheres. E eu já vi várias cenas desse capítulo, casal CarLu terminou… Meu final de semana foi um inferno, porque meu direct não da outra coisa: ‘Vai lá’, ‘Junta eles’, ‘O que tá acontecendo?’”.

Ela continuou: “Por mim, isso não aconteceria, não acabava. Vontade que dá é de botar um pacote de milho no chão e botar os dois de joelho. Mas a grande verdade é que é um relacionamento de 15 anos. Vocês sabem que tem a rotina… Terminou de comum acordo, os meninos estão em rotinas completamente diferentes: Carlinhos com o projeto dele lá do Rancho; Lucas com o projeto dele, o ‘Eita, Lucas!’, aqui no SBT. Lucas tem uma rotina frenética de gravação. Carlinhos fica sozinho aqui em São Paulo. Os dois não se encontram. Quando se encontram, já é aquela coisa…”

Por fim, Álvaro Xaro não entrou em detalhes sobre o assunto, mas relatou sua surpresa, por meio de seus stories, ao saber da bissexualidade do amigo: “Eu não ia falar nada não, mas minha língua tá coçando… era o que faltava mesmo, o Carlinhos Maia agora ser hétero. Em 2025! Que palhaçada, é o fim dos tempos! Gente, eu tô achando que Jesus voltou e eu fiquei, de verdade mesmo! Meu Deus….”