O que foi isso, Record News? Canal de notícias tenta descobrir falha misteriosa na transmissão ao vivo

Minutos após a falha ao vivo na transmissão da Record News pelo YouTube, em que uma mensagem subliminar expôs uma suposta invasão no sistema do canal de notícias, a reportagem do portal LeoDias entrou em contato com a comunicação da emissora, que confirmou o problema e disse que a equipe de TI está trabalhando para identificar a origem dessa falha. Na ocasião, a programação foi interrompida por símbolos e frases sem explicação.

Leia o comunicado da Record!

“A Record News identificou uma falha na transmissão no YouTube durante o telejornal ‘News 19’ dessa terça-feira (29). Nosso time de TI está trabalhando para descobrir a origem do problema e também estamos em contato com a equipe do YouTube para entender o ocorrido. A falha se deu somente no sinal do YouTube. As demais transmissões, inclusive o sinal de TV aberta e PayTV, não foram afetadas“, informa a emissora.

Cabe lembrar, em 2022 a Record sofreu um ataque cibernético que deixou o sistema operacional da empresa fora do ar.

Os atacantes, que utilizaram o método ransomware, também teriam tido tido acesso a dados pessoais de funcionários (CV, DL, SSN), mapa de rede com credenciais para serviços locais e remotos e mais dados.