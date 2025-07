O que Michelle Bolsonaro veio fazer no Acre? Veja agenda da ex-primeira-dama

A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, chegou ao Acre nesta sexta-feira (11) e fez sua primeira parada em Cruzeiro do Sul.

SAIBA MAIS: Michelle Bolsonaro chega ao Juruá acompanhada de Charlene e das esposas de Bittar e Bocalom

Na capital do Juruá, Michelle reuniu mulheres do Partido Liberal (PL) e participou do ato de filiação da vice-prefeita da cidade, Delcimar Leite, à sigla. O encontro foi aberto ao público e contou com a presença de diversos políticos, além da presidente do PL Mulher, Charlene Lima; da primeira-dama de Rio Branco, Kelen Nunes; e de Thais Bittar, esposa do senador Márcio Bittar.

No período da tarde, em uma agenda fechada, Michelle segue para Rio Branco, onde se reúne com lideranças do PL no Afa Jardim, a partir das 17h. A reunião é restrita a membros do partido.

Já no sábado (12), a ex-primeira-dama promove um grande encontro com mulheres e lideranças políticas locais, no Ginásio do Sesc, em Rio Branco, a partir das 8h30. O evento será aberto ao público e deve reunir milhares de pessoas.

Michelle deve retornar a Brasília ainda no sábado.