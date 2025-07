O que pode e o que não pode levar para o show de Gusttavo Lima na ExpoAcre Juruá 2025

Com a expectativa de reunir milhares de pessoas durante os dias de programação, a organização da Expoacre Juruá 2025, em Cruzeiro do Sul, reforçou importantes orientações ao público para garantir a segurança, o conforto e a tranquilidade de todos que participarão do evento.

Entre as principais determinações, está a proibição da entrada com maletões e grandes volumes. A medida atende critérios de segurança e visa facilitar a revista e o fluxo de acesso à arena e demais espaços da feira.

Outro ponto destacado é a proibição da entrada com bebidas alcoólicas trazidas de fora. A comercialização de bebidas será feita exclusivamente pelos estabelecimentos autorizados dentro do evento. A recomendação é que os visitantes curtam os shows e atividades com responsabilidade.

Para quem pretende assistir aos shows, não será permitida a entrada com cadeiras na arena de apresentações. A orientação busca garantir mais espaço e mobilidade para o público durante as atrações musicais.

A logística de chegada também foi pensada para maior comodidade. Haverá estacionamento no local, com cobrança de:

•R$ 10 para motos

•R$ 15 para carros

Além das medidas de segurança, a Expoacre Juruá 2025 também reforça o caráter solidário do evento. Na entrada dos shows, será feita a arrecadação de 1 kg de alimento não perecível. A doação é voluntária, mas altamente incentivada, já que os mantimentos serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.