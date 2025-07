O que se sabe sobre a saúde de Edu Guedes após retirada de tumores

O apresentador Edu Guedes, de 51 anos, foi diagnosticado com câncer no pâncreas e precisou ser submetido a uma cirurgia de alta complexidade no último sábado (5/7). O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e, segundo a equipe dele, os próximos dias exigirão atenção especial.

A descoberta da doença aconteceu de forma inesperada. Conforme comunicado da assessoria, Guedes buscou atendimento para tratar cálculos renais, mas exames complementares identificaram um tumor. “Durante a realização de exames complementares, foi identificado um tumor no pâncreas, sendo necessária também a cirurgia para sua remoção”, informou a equipe.

