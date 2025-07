O que se sabe sobre o acidente que matou Diogo Jota, atacante do Liverpool

A trágica notícia da morte de Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, e de seu irmão, André Silva, abalou o mundo do futebol nesta quinta-feira (3 de julho). Os dois foram vítimas de um acidente de carro na rodovia A-52, na região de Sanabria, Espanha. O falecimento do jogador de 28 anos foi confirmado tanto pelo Liverpool quanto pela Federação Portuguesa de Futebol.

Até o momento, sabe-se que o incidente ocorreu no quilômetro 65 da via que conecta o território espanhol ao norte de Portugal. A principal suspeita é que um pneu tenha estourado enquanto o veículo de Jota realizava uma ultrapassagem, fazendo com que o carro saísse da pista e pegasse fogo. Um vídeo da situação do veículo após o acidente já circula nas redes sociais.

Repercussão e homenagens à dupla

A morte de Diogo Jota e André Silva foi recebida com profundo pesar e comoção por diversas entidades, clubes e autoridades. O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, manifestou-se em sua conta oficial no X (antigo Twitter), expressando suas condolências. O Liverpool, clube de Jota, também divulgou uma nota mostrando sua consternação com o ocorrido.

Cristiano Ronaldo, colega de Diogo Jota na seleção portuguesa, demonstrou-se inconformado com a tragédia em suas redes sociais. “Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta”, escreveu o camisa sete.

Confira:

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.