OAB-RJ dará primeiro curso de prerrogativas para advocacia LGBTQIA+

A Seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) dará um curso de prerrogativas que inclui a temática advocacia LGBTQIA+, pela primeira vez na instituição.

As aulas para formação de delegados de prerrogativas, que incluirão o novo conteúdo, serão ministradas pela Comissão de Prerrogativas da OAB-RJ, em agosto.

“A nova modalidade do curso de formação de delegados de prerrogativas é uma parceria da comissão com a Diretoria de Defesa da Diversidade da Seccional. Entre os problemas a serem superados por advogados LGBTQIA+ está, por exemplo, o uso do nome social e de espaços específicos, como banheiros, durante a atividade profissional”, disse a OAB-RJ.

No total, 140 profissionais poderão participar do curso. As inscrições serão abertas na segunda quinzena de agosto.