Obcecado pela juventude, milionário testa métodos inusitados para “frear o tempo”

Determinado a vencer o envelhecimento, o empresário de tecnologia Bryan Johnson, de 47 anos, comanda uma rotina meticulosa para tentar restaurar o corpo à condição de um jovem de 18 anos. Ele investe milhões em um projeto próprio de longevidade e segue uma disciplina intensa que envolve desde choques elétricos no corpo até a adoção de tecnologias como um boné de luz vermelha para conter a calvície.

O protocolo que ele chama de “Blueprint” é um experimento ambicioso que mistura ciência de ponta, suplementação em larga escala e um estilo de vida monitorado. Johnson se submete diariamente a medições de dezenas de marcadores corporais, como sono, peso e massa muscular; e mantém uma dieta vegana de 2.250 calorias, encerrando todas as refeições até às 11h da manhã.

Johnson busca alcançar a saúde de um jovem de 18 anos com métodos ousados. O empresário acorda às 4h30 e busca dormir às 20h30 para alcançar o "corpo ideal". Documentário de Bryan Johnson se chama "Don't Die" e está na Netflix. Capacete da empresa do milionário consegue ler sinais cerebrais.

A rotina começa às 4h30 e inclui uma hora de exercícios físicos diários, sessões de sauna, ingestão de 54 pílulas entre vitaminas e fármacos, terapias com ondas de choque e o uso do polêmico boné com luz infravermelha para estimular o couro cabeludo.

Muitos especialistas alertam para os riscos. Um dos compostos que Johnson testou teve o efeito oposto ao desejado e acelerou o envelhecimento. Além disso, médicos apontam que dietas excessivamente restritivas e o uso exagerado de suplementos podem ser perigosos para a saúde.

A obsessão por reverter o tempo já levou Johnson a tentar métodos ainda mais extremos. Em 2023, ele realizou transfusões de plasma sanguíneo do filho adolescente, inspirado em pesquisas feitas com camundongos. Porém, o experimento não trouxe resultados mensuráveis e foi abandonado. A FDA, agência reguladora americana, já se posicionou contra esse tipo de prática em humanos.

Além da tentativa de manter o corpo jovem, Johnson também criou uma marca com o mesmo nome de seu protocolo, vendendo produtos como azeite de oliva a US$ 35. Seus seguidores nas redes sociais, que somam 1,9 milhão apenas no Instagram, acompanham cada nova aposta, inclusive as que são descartadas.

O estilo de vida do empresário foi retratado no documentário “Don’t Die”, disponível na Netflix, que explora a filosofia quase religiosa por trás do projeto de longevidade. No filme, Johnson afirma ter conseguido reverter sua idade biológica em pouco mais de cinco anos. Mas, relatórios independentes indicam que, entre 2022 e 2024, seu envelhecimento físico foi equivalente a uma década.

Bryan Johnson é fundador da Kernel, empresa que desenvolve capacetes para leitura de sinais cerebrais. Seu patrimônio pessoal é estimado em US$ 400 milhões, o equivalente a R$ 2,2 bilhões. Antes disso, ele criou a plataforma de pagamentos Braintree, vendida ao PayPal por US$ 800 milhões.

Apesar das críticas, Johnson afirma que sua abordagem é uma amostra do que considera o futuro da saúde humana: tratamentos personalizados baseados em dados contínuos e intervenções médicas preventivas e tecnológicas.