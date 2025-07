Obediência ou intuição? Descubra se cães reconhecem palavras

Você já teve a impressão que seu cão realmente entende o que você fala? Não é incomum encontrar vídeos na internet dos melhores amigos do homem fazendo caras e bocas ao escutar palavras como “comida”, “passear” ou até o próprio nome. Mas, afinal, os cachorros compreendem a linguagem humana ou estão apenas reagindo sons e entonações familiares?

Ao contrário dos humanos, os cães não dominam a linguagem com um sistema simbólico. Ou seja, eles não compreendem palavras com significado abstrato. Na verdade, os animais domésticos associam alguns sons a ações, objetos ou situações específicas de seu cotidiano.

“Por exemplo, se você diz ‘senta’ e o cachorro senta, isso não significa que ele entende o verbo sentar”, explica o médico veterinário Thiago Borba, que atende em Brasília.

A obediência do cão significa que ele aprendeu que aquele som está ligado a uma ação que, quando realizada corretamente, traz uma recompensa, como um petisco, um carinho ou um elogio. Todas essas associações são construídas a partir de repetição, reforço positivo e consistência dos tutores.

Estudos divergem sobre o assunto

Alguns estudos defendem que o cérebro canino processa a fala humana de forma semelhante ao nosso. Assim como as pessoas, cachorros utilizam o hemisfério esquerdo do cérebro para interpretar os sons das palavras e o direito para captar a entonação emocional da voz.

Por outro lado, outras pesquisas dizem que o melhor amigo do homem tem uma capacidade auditiva parecida com a humana, mas não conseguem escutar diferenças sutis entre as palavras da mesma maneira que os seres humanos. Por exemplo, na cabeça dos animais “cão” pode virar “pão” devido a semelhança das palavras.

“Embora a compreensão de palavras pelos cães ainda seja assunto de mais estudos, fato é que eles desenvolveram habilidades notáveis para interpretar a comunicação humana, tanto verbal quanto não verbal. Essa capacidade é importante para a interação e o estabelecimento de laços fortes com seus tutores”, afirma o médico veterinário João Paulo Nunes, da clínica veterinária Saúde Animal, em Goiás.

Como melhorar a comunicação do seu cão

Use palavras curtas e claras: comandos como “senta”, “fica”, “vem” são mais fáceis para os cães aprenderem.

comandos como “senta”, “fica”, “vem” são mais fáceis para os cães aprenderem. Combine palavras com gestos: cães são extremamente atentos à linguagem corporal.

cães são extremamente atentos à linguagem corporal. Mantenha consistência nos comandos: não mude a palavra para a mesma ação (por exemplo: não use “vem aqui” hoje e “chega mais” amanhã).

não mude a palavra para a mesma ação (por exemplo: não use “vem aqui” hoje e “chega mais” amanhã). Reforce positivamente: petiscos, elogios e carinho funcionam como recompensas que fixam o comportamento.

petiscos, elogios e carinho funcionam como recompensas que fixam o comportamento. Evite excesso de palavras: frases longas confundem os cachorros, enquanto instruções objetivas são mais eficazes.

frases longas confundem os cachorros, enquanto instruções objetivas são mais eficazes. Treine com paciência e frequência: reserve momentos diários para isso — 40 minutos já fazem grande diferença.

Facilidade no aprendizado

Por possuírem características genéticas – como foco, obediência, sensibilidade a comandos e vontade de agradar – que favorecem a melhora na comunicação, algumas raças estão entre as mais inteligentes para adestrar. Entre as principais estão:

Border Collie;

Pastor Alemão;

Poodle;

Labrador.

No entanto, isso não significa que outras raças não possam aprender. Todo cão tem potencial para desenvolver habilidades comunicativas, mas para isso o segredo está no ambiente e na forma com o tutor conduz os ensinamentos. Com paciência, persistência e clareza, é possível tornar o seu animal de estimação em um ser obediente e controlado.

