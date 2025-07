“Objetivo é suprema humilhação”, diz Bolsonaro sobre operação da PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a operação da Polícia Federal (PF), ordenada por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na manhã desta sexta-feira (18 de julho), tem o objetivo de “suprema humilhação”. A partir de agora, ele vai passar a usar tornozeleira eletrônica.

Bolsonaro disse ainda que nunca pensou em deixar o país, nem ir para uma embaixada para fugir de uma possível prisão. “Nunca pensei em sair do Brasil. Nunca pensei em ir para uma embaixada. No meu entender, objetivo [das cautelares] é uma suprema humilhação”.

A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira contra o ex-presidente, que vai passar a utilizar tornozeleira eletrônica, está proibido de conversar com o filho Eduardo e de usar as redes sociais.

Sobre a decisão, Bolsonaro avaliou como “exagero e perseguição”. “Está sufocando a gente […] É um exagero, sou ex-presidente da República e tenho 70 anos. É uma humilhação. Eu não tenho a menor dúvida que é perseguição”.

As ordens judiciais foram cumpridas na residência de Bolsonaro, em Brasília, e na sede do PL, legenda do ex-presidente. Todos os mandados foram ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Confira as medidas restritivas impostas a Bolsonaro:

Uso de tornozeleira eletrônica;

Proibição de acessar redes sociais;

Recolhimento domiciliar de 19 horas às 7 horas todos os dias, incluindo os fins de semana;

Proibição de que o ex-presidente se comunique com embaixadores e diplomatas estrangeiros, além de outros réus e investigados pelo STF.

Durante as buscas na casa de Bolsonaro, foram encontrados cerca de US$ 14 mil e R$ 8 mil. Os valores encontrados em dinheiro vivo não representam, necessariamente, um delito. No entanto, os policiais deverão apurar se a quantia seria utilizada para eventual crime.

Fonte: Terra

Redigido por ContilNet.