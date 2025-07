Obra gigante feita em graffiti homenageia jovem autista durante festival internacional no Acre

Entre os dias 27 e 29 de junho, Rio Branco foi o cenário do Acre Graffiti– Festival Internacional de Culturas Urbanas, que reuniu artistas do Brasil e de outros países da América Latina em uma verdadeira celebração da arte de rua. E uma das obras que mais emocionaram durante o evento foi o gigantesco mural pintado por Antony Capuzzo, de São Paulo, e Gardpam, de Curitiba — dois nomes de destaque internacional que se especializaram em pintar descendo de rapel, sem necessidade de andaimes ou plataformas.

A obra, localizada na fachada de um prédio histórico no centro da capital acreana, Ed. Santos, homenageia João Lucas Barbosa Costa, um jovem autista de 14 anos. Ele é filho de José Alberto Junior, o Jr TRZ, produtor cultural, idealizador do festival e uma das lideranças do coletivo TRZ CREW, responsável pela organização do evento.

FIQUE POR DENTRO: Acre Grafitti dá nova vida ao bairro Seis de Agosto com Festival Internacional de Culturas Urbanas

Para Jr, a homenagem foi uma surpresa marcante. “Isso aí surgiu assim como um presente para o Acre Graffiti, né? Esses dois artistas são referências pra nós no mundo do grafite… e eles escolherem o meu filho, que tem autismo, foi uma grande homenagem. Simboliza a luta de todos os pais de crianças atípicas”, contou emocionado.

Mais do que um gesto de carinho, a obra é também um tributo à trajetória de Jr na defesa dos direitos das pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). “Sempre lutei pelos direitos dos autistas aqui. Antes não tinha nada pra amparar eles, e hoje já existem centros especializados. A gente está sempre nessa luta pela valorização deles e pelos direitos garantidos”, reforçou.

O mural, vibrante e repleto de significado, foi executado em aproximadamente quatro dias de trabalho intenso. A produção foi feita no mesmo prédio que, em 2017, recebeu a primeira pintura em grande escala feita pela TRZ CREW no estado. O local, que carrega esse peso histórico, ganha agora mais uma obra com forte carga simbólica, reafirmando seu lugar na história do grafite acreano.

Consolidando-se como um dos maiores festivais de culturas urbanas da região Norte, o Acre Graffiti segue promovendo conexões entre artistas, causas sociais e a comunidade, provando que o grafite vai muito além da estética — ele é também uma poderosa ferramenta de transformação social