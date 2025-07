Obras na Ponte da Caipora chegam a 70% e Bocalom comemora valorização da região

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o secretário municipal de Agronomia, Eracides Caetano, realizaram uma visita técnica na tarde desta segunda-feira (7) ao Ramal da Caipora, Ponte da Caipora e Ponte sobre a Lagoa do Iracema.

Segundo o secretário, as obras na ponte estão com cerca de 70% de execução, mas dependem da chegada de um guindaste que ainda enfrenta dificuldades de acesso à área. Ele destacou que apenas no ano passado a prefeitura investiu cerca de R$20 milhões na reestruturação dos ramais da capital.

Eracides também ressaltou que a atual gestão priorizou a aquisição de maquinário próprio, reduzindo os custos com aluguel de equipamentos para a manutenção dos ramais.

Durante a visita, o prefeito lembrou as condições precárias do Ramal da Caipora antes das intervenções. “Era um dos piores ramais, muito próximo da cidade, mas intransitável durante o inverno. Fizemos questão de mostrar a melhoria atual”, afirmou.

Bocalom também enfatizou que parte dos materiais usados na manutenção do ramal foi reaproveitada, reduzindo custos. A nova ponte está sendo construída em substituição a uma antiga passagem que ficava submersa no período chuvoso. “Graças a Deus vamos resolver esse problema. Cuidar de ramal é caro, mas vale a pena. Estamos valorizando as propriedades e garantindo o acesso”, declarou.

Jorge Andrade trabalha na região e precisa trafegar rotineiramente pelo ramal, e afirma que as condições em que a via se encontrava anteriormente eram “intrafegáveis”, e que a ação da prefeitura no local foi muito impactante. “Ficava intrafegável na chuva, não tinha como trafegar aqui não. Não conseguíamos trabalhar, não conseguíamos entrar aqui, agora melhorou demais”, destacou.

O prefeito destacou ainda que o valor do hectare na região passou de aproximadamente R$5 mil para R$15 mil após as obras. Ao longo da gestão, foram construídas 84 pontes na zona rural e mais de R$40 milhões foram investidos nos ramais do município.