“Obrigado, Deus”: internado, radialista grava vídeo após ser agredido

O radialista Denis Lima, que é conhecido como Poderosa, publicou um vídeo no qual agradece por estar vivo. Ele sofreu uma tentativa de latrocínio no último domingo (20/7), em Formosa (GO), no Entorno do Distrito Federal.

Na gravação, com o rosto um pouco inchaço e roxo, ele fala: “Uma palavra de otimismo. A boca ainda vou operar, mas até aqui o senhor tem me sustentado”. “Obrigado, primeiramente a Deus, aos meus pais, aos meus irmãos”, disse.

Veja:

Gritos de socorro

Segundo relatos de testemunhas à polícia, a denúncia foi feita após vizinhos ouvirem gritos de socorro vindos do apartamento do radialista.

No local, policiais militares de Goiás precisaram arrombar a porta da residência do radialista, que foi encontrado caído no chão, ensanguentado. Poderosa apresentava ferimentos em várias partes do corpo, provocados por pedradas, de acordo com a corporação.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Formosa, sendo transferido nesta semana para uma unidade hospitalar em Anápolis (GO), devido à gravidade dos ferimentos.

Investigação

O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO). Até o momento, o autor do crime ainda não foi preso.

Qualquer informação sobre o paradeiro do agressor pode ser repassada pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil, por meio do número 197.

A coluna Na Mira tenta localizar defesa de Denis Lima. O espaço está aberto para posicionamentos.