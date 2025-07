OCA oferece mais de 100 serviços gratuitos durante a Expoacre 2025; saiba mais

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) está oferecendo mais de 100 serviços gratuitos à população durante os nove dias da Expoacre 2025.

A estrutura está instalada na Esquadrilha, funcionando até as 22h, com atendimento em horário alternativo para atender quem não consegue se deslocar até as unidades durante o dia.

De acordo com Fran Britto, diretora da OCA, não é necessário agendamento prévio. O atendimento é espontâneo e está disponível para qualquer pessoa que esteja visitando a feira.

Entre os serviços oferecidos, estão emissão de certidões diversas, acesso ao seguro-desemprego, auxílio com carteira de trabalho digital, recuperação e cadastro no Gov.br, além da emissão e alteração de CPF, e segunda via de contas de luz e água.

Um dos atendimentos mais procurados, segundo a diretora, é o auxílio com a plataforma Gov.br, especialmente por pessoas idosas. A OCA conta com um convênio com o Ministério da Gestão e da Inovação, que permite facilitar o processo de recuperação de acesso à conta.