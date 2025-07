Ocupação irregular de solo protegido vira objeto de ação da PCERJ

Em parceria com policiais do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) e técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) deflagra, nesta quarta-feira (23/7), ação em área de proteção ambiental na Zona Oeste do Rio.

Conforme informado pela PCERJ, as diligências visam a reprimir a ocupação irregular de solo urbano e proteger a floresta remanescente na Freguesia, em Jacarepaguá.

Isso porque, em apuração preliminar, foi constatada grande supressão de Mata Atlântica que foi ocupada ilegalmente para a construção de imóveis habitacionais, em zona de amortecimento do Parque Nacional da Floresta da Tijuca.

A ação também apura a exploração irregular de recursos minerais na região, como a extração de saibro.

De acordo com os agentes da DPMA, os elementos coletados nas diligências irão robustecer o inquérito em andamento, bem como subsidiarão ações constitucionais para efetivar a tutela ambiental da região.