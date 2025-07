Ofertas imperdíveis! 5 jogos de Nintendo Switch para aproveitar no Prime Day 2025

O Prime Day 2025 chegou com diversas oportunidades para economizar em jogos da Nintendo nos dias 15 e 16 de julho. A Amazon está oferecendo descontos exclusivos para assinantes do Amazon Prime e mais cupons especiais para títulos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Pokémon Legends: Arceus, derrubando os preços para até R$ 269,10 em ambos os casos. Confira as melhores ofertas em mídias físicas para Nintendo Switch, compatíveis com o Nintendo Switch 2 via retrocompatibilidade, além de console e acessórios mais baratos por tempo limitado.

Vale lembrar que a Amazon repôs o estoque do Nintendo Switch 2, mas, como as unidades são limitadas, o console híbrido está mais caro que no lançamento, partindo de R$ 5.374,49 na loja oficial da marca. Apesar disso, é possível encontrar ótimas promoções para o Nintendo Switch, incluindo bundles com o console e jogos. É o caso da V2 do Nintendo Switch original com Mario Kart 8 Deluxe, saindo de R$ 1.947,90 ou R$ 1.849 com o cupom “QUEROSWITCH“.

Confira as 5 ofertas ideais de jogos do Nintendo Switch no Prime Day:

Pokémon Legends: Arceus – Nintendo Switch – a partir de R$ 269,10Pokémon Legends: Arceus revolucionou a franquia da Game Freak ao introduzir, em 2022, um mundo aberto no lugar do formato linear tradicional. No jogo, o jogador deve completar sua Pokédex, registrando todos os Pokémon com que teve contato, batalhou ou capturou. Outro destaque é o enredo, que se passa em um passado distante e mostra o início da relação entre humanos e monstrinhos na região de Hisui, mais tarde conhecida como Sinnoh. O jogo custa R$ 349 na Nintendo eShop, mas membros Prime podem adquiri-lo por ao menos R$ 269,10 usando os cupons exclusivos “NINTENDOGAME” e “PIRAPRIME10” na Amazon, onde é avaliado com nota 4,8 de 5 estrelas. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch – a partir de R$ 269,10Eleito Jogo do Ano no The Game Awards 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild permanece até hoje como um dos títulos mais aclamados do Nintendo Switch. O game inovou ao trazer um mundo aberto totalmente livre, no qual Link pode explorar, visitar calabouços e enfrentar bestas mecânicas em desafios baseados em física. Apesar do sucesso, ele é um dos mais caros do console, custando R$ 349 na Nintendo eShop. Por isso, o Prime Day representa uma ótima chance de garantir sua cópia física com desconto, saindo a partir de R$ 269,10. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch – a partir de R$ 269,10The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom recebeu uma versão aprimorada para o Nintendo Switch 2, mas continua sendo totalmente compatível e jogável no modelo original. O título é quase obrigatório para fãs da série, pois expande e melhora vários aspectos de Breath of the Wild. A aventura leva o jogador a explorar áreas inéditas, como um mundo nos céus e outro subterrâneo. Para restaurar a Master Sword e salvar Zelda, é possível usar a criatividade para criar veículos e armas únicas. Vale lembrar que o jogo foi um dos que tiveram aumento de preço na Nintendo eShop em março deste ano, passando a custar R$ 399, muito mais caro do que a mídia física na Amazon atualmente, que custa ao menos R$ 269,10 com todos os cupons disponíveis. Pokémon Scarlet – Nintendo Switch – a partir de R$ 269,10Lançado em 2022 pela Game Freak, Pokémon Scarlet introduz novos Pokémon para treinar e mecânicas inéditas. No game, o jogador assume o papel de um treinador que se muda para a região de Paldea para estudar na Naranja Academy. A jornada se desenrola em um mundo aberto com três campanhas distintas. Entre as novidades estão o lendário Koraidon, que funciona como montaria, modo multiplayer para até quatro pessoas e a possibilidade de mudar o tipo dos Pokémon durante as batalhas. O jogo aparece com preço base de R$ 349,90, mas pode ser comprado pelos mesmos R$ 269,10 com os cupons disponíveis no Prime Day. Pokémon Violet – Nintendo Switch – a partir de R$ 269,10Pokémon Violet segue a mesma estrutura de Scarlet, mas com diferenças visuais e temáticas. Enquanto Scarlet tem um visual mais tradicional, Violet apresenta uma estética mais moderna e tecnológica. Nesta versão, os jogadores estudam na Uva Academy e utilizam o lendário Miraidon como montaria. Assim como sempre, o jogo conta com Pokémon exclusivos, como Bagon, Paldean Tauros, Dreepy e suas evoluções. Tanto Pokémon Scarlet quanto Violet custam R$ 349 na Nintendo eShop, mas durante o Prime Day, é possível comprá-los com quase R$ 100 de desconto, saindo a R$ 269,10.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet.