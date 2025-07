“Oh mãe, compra Bobbie Goods”: entenda o fenômeno por trás do funk infantil viral

“Oh mãe, compra Bobbie Goods”. Você já deve estar por dentro da onda de livros para colorir que dominou as redes sociais neste ano, mas será que conhece a fundo o hit viral de mesmo nome? Na voz do garoto de 8 anos MC Bringel, “Bobbie Goods” ganhou a criançada e os memes, além de um remix com Enaldinho. Em entrevista ao portal LeoDias, o prodígio da música contou o que ele espera da carreira e porque os ursinhos o encantam tanto.

“Eu adoro pintar os desenhos da Bobbie Goods. Vi no TikTok e comecei a pedir pros meus pais. Aí eles compraram e eu não parei mais de desenhar. Gosto porque é colorido, divertido, e sempre tem comida fofa nos desenhos”, disse Bringel ao portal.

O hit já tem ganhado as redes sociais. No reels do Instagram, já está classificado como “em alta” com centenas de publicações. No TikTok, o viral é ainda mais intenso, com mais de 30 mil postagens. Isso tudo além das mais de 800 mil reproduções no Spotify.

Para Kleber Kokão, da Lado Sul Produtora, que está administrando a carreira de Bringel, existia essa lacuna de um funk com pegada infantil.

“A gente entendeu que faltava uma linguagem mais leve e acessível pras crianças dentro do universo do funk. É um gênero muito potente, que se comunica direto com o povo, mas sabíamos que era necessário adaptar a mensagem. A ideia era criar algo que os pais pudessem ouvir junto com os filhos, sem preocupação”, disse Kokão.

O único estresse do caso, com a permissão da piada, seria comprar os livros de colorir. Mas quem passa longe da pilha da indústria musical é Bringel, que já causou barulho no seu segundo single. Com a simplicidade de uma criança de 8 anos, ele resume:

“Tô achando muito legal! Eu gosto de cantar, gosto dos vídeos, de dançar. As pessoas me reconhecem na rua e falam comigo, isso é muito maneiro. E eu também me divirto muito quando tô no estúdio”, afirmou.

Sobre planos para o futuro, ele diz que pretende continuar como mestre de cerimônias e com a pegada voltada para o público infantil.

“Quero continuar cantando e fazendo músicas legais pra outras crianças também gostarem. Eu gosto muito de música, então, quero ser MC por muito tempo”, disse Gringel.